彰化測速排行榜大洗牌 員集路新設2個月6千件躍居桿王
今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜出爐，前3名全部洗牌，才設置兩個月的社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿，就以6450件奪冠，第二名則是縣139線7.7公里5423件，至於連續3年的「不敗桿王」彰化市台74甲線2.2公里處北上固定桿，只有2299件落居第9名。
至於第3名以後，依次是和美鎮線東路5段291號南側170公尺5110件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口4468件、埤頭鄉縣152線16.5公里3390件、員林市員埔路與三潭巷口3354件 、社頭鄉中山路一段與和平三路口3209件、鹿港鎮鹿和路二段507號前2763件、彰化市台74甲線2.2公里處北上2299件、秀水鄉彰鹿路民意街口2095件。
彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有66支，實際照相的有28支，據縣警察局統計，去年前三名則是彰化市東外環（台74甲線2.2k）、美港公路和美段（台61乙線5.735K）、第三名埤頭鄉縣道152線16.5公里處，今年上半年全部被擠出三名外。
尤其令人矚目的是今年4月1日才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處，由於限速為50公里，可雙向取締，更因才新設，駕駛人不熟悉，因此往往稍踩油門，就收到超速罰單，才兩個月就告發6450件，輕鬆搶到桿王地位。
至於彰化市台74甲線2.2公里處北上固定桿，則因駕駛人已經熟悉，今年上半即以2299件居第9，去年全年則是取締 1萬3442件。為了避免駕駛人存僥倖心理，縣警局已在今年6月轉為南向，往後也會隨時變換拍照方向。
縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。
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