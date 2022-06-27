快訊

被刪除的「未來五年」：北京動態清零的絕望鐵律？

台電吃不消「電價恐漲5％以上」？經濟部晚間公布最新電價方案

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

彰化測速排行榜大洗牌 員集路新設2個月6千件躍居桿王

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜出爐，第二名是縣139線7.7公里5423件。圖／警方提供
今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜出爐，第二名是縣139線7.7公里5423件。圖／警方提供

今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜出爐，前3名全部洗牌，才設置兩個月的社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿，就以6450件奪冠，第二名則是縣139線7.7公里5423件，至於連續3年的「不敗桿王」彰化市台74甲線2.2公里處北上固定桿，只有2299件落居第9名。

至於第3名以後，依次是和美鎮線東路5段291號南側170公尺5110件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口4468件、埤頭鄉縣152線16.5公里3390件、員林市員埔路與三潭巷口3354件 、社頭鄉中山路一段與和平三路口3209件、鹿港鎮鹿和路二段507號前2763件、彰化市台74甲線2.2公里處北上2299件、秀水鄉彰鹿路民意街口2095件。

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有66支，實際照相的有28支，據縣警察局統計，去年前三名則是彰化市東外環（台74甲線2.2k）、美港公路和美段（台61乙線5.735K）、第三名埤頭鄉縣道152線16.5公里處，今年上半年全部被擠出三名外。

尤其令人矚目的是今年4月1日才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處，由於限速為50公里，可雙向取締，更因才新設，駕駛人不熟悉，因此往往稍踩油門，就收到超速罰單，才兩個月就告發6450件，輕鬆搶到桿王地位。

至於彰化市台74甲線2.2公里處北上固定桿，則因駕駛人已經熟悉，今年上半即以2299件居第9，去年全年則是取締 1萬3442件。為了避免駕駛人存僥倖心理，縣警局已在今年6月轉為南向，往後也會隨時變換拍照方向。

縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。

彰化縣警局社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，4月1日開罰，才兩個月時間，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供
彰化縣警局社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，4月1日開罰，才兩個月時間，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供
彰化縣警局社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，4月1日開罰，才兩個月時間，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供
彰化縣警局社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，4月1日開罰，才兩個月時間，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供

測速 社頭鄉 彰化

延伸閱讀

彰化疫情緩和學校要舉辦實體期末考 教育處：尊重

彰化鹿港複合式衛生所啟用 縣府今年再申請10案建衛福據點

彰化摩鐵情侶雙屍案 檢方確認女死者目前沒懷孕

南美館地獄展恐怖？再不乖就下彰化南天宮18層地獄

相關新聞

彰化測速排行榜大洗牌 員集路新設2個月6千件躍居桿王

今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜出爐，前3名全部洗牌，才設置兩個月的社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿，就以6...

水太深！「免費停車場」竟被阿姨收100元 一票日月潭遊客受害

南投熱門景點日月潭出現「無良阿姨」，遊客一家人開車找車位，遇到招攬坐船的「無良阿姨」開價停一次不限時間100元，停好車子才看到「公有地告示」不用收費，讓遊客上網公開惡劣行徑，也意外釣出不少網友也受害。

購地供台積電建廠 中科：興農承諾處理球證和員工問題

針對台積電要在中科設廠，中科若取得興農球場土地，可能影響球友持有球證權益和球場勞工就業問題。據中科管理局指出，已請興農球...

台中六大幹線公車7月1日上路 新併公車路線看這裡

台中市政府交通局在六大幹線路廊上推動幹線公車，7月1日正式上路，市長盧秀燕今表示，台中市公車運量最高年均1.3億人次，市...

彰化鹿港複合式衛生所啟用 縣府今年再申請10案建衛福據點

彰化縣鹿港鎮衛生所新建大樓今天落成啟用，縣府今年也向中央申請10案，包括彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各...

台積電台中廠案蔡其昌批盧秀燕推中央 台中市府如此回

立法院副院長蔡其昌今天在中科園區說，台積電在台中設廠案，有市議員曾提到要兼顧高爾夫球友權益問題，但可惜，台中市長盧秀燕還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。