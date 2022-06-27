購地供台積電建廠 中科：興農承諾處理球證和員工問題

針對台積電要在中科設廠，中科若取得興農球場土地，可能影響球友持有球證權益和球場勞工就業問題。據中科管理局指出，已請興農球場妥善處理球證和勞工問題，球場允會妥予善後。

中科管理局長許茂新說，土地取得部分目前已向台中市府申請都市計畫變更，市府完成之後還要送內政部審議，等程序完成之後，才會以「協議價購」方式取得土地。價購的價格目前已請第三方公正機構評估，等都市計畫變更完成，就可以和興農進行價購。至於何時能變更完成，則視台中市和內政部的行政程序，目前興農球場仍營運中。

他表示，若取得興農球場土地蓋廠，勢必影響現有球友球證收購以及球場員工就業，因此中科管理局亦函請興農球場未來應妥善處理這兩個問題，興農球場回應態度良好，並表示會妥予解決這些問題。

台中市勞工局長張大春說，曾主動聯繫中科與球場，希望能維護球場桿弟等員工的勞動權益，並於17日及22日前往球場實施勞動條件輔導，充份告知員工資遣與退休的相關權益，並請球場應從優、從厚處理，保障勞工權益。