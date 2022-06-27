水太深！「免費停車場」竟被阿姨收100元 一票日月潭遊客受害

南投熱門景點日月潭出現「無良阿姨」，遊客一家人開車找車位，遇到招攬坐船的「無良阿姨」開價停一次不限時間100元，停好車子才看到「公有地告示」不用收費，讓遊客上網公開惡劣行徑，也意外釣出不少網友也受害。

該女遊客在臉書不公開社團「爆料公社二社」發文指出，日月潭伊達紹碼頭附近的派出所周邊，有位阿姨在招攬坐船免費停車，但女子一家人只想找車位沒要坐船，「所以就問她停車一次多少？阿桑說一次150元」，她覺得有點貴無法接受，周旋後變不限時間停一次100元成交。停車中途，女遊客的母親一直覺得很奇怪，「之前跟朋友來停這都沒收費，為啥現在要收費了？」，於是隨意找了也停同車場的人詢問，沒想到對方說「這是公有的不用收費」。

女遊客的老公停完車，也看到有牌子寫是公有地，才發現被那位阿姨騙錢，一家人便回頭找她理論。阿姨起初不願意還錢，換船票也不肯，「之後我要拿出手機，她可能以為我要報警才願意把錢還我們！」，離開之際，阿姨竟開始用台語咒罵遊客。

「現在疫情，觀光業已經很蕭條了...就是有像她這種老鼠屎在害別的商家生存的！」，女遊客氣得大罵「真的很無良...奉勸要去日月潭遊玩的旅客千萬要小心，不要在（再）被騙錢！」

網友紛紛表示「比日月潭水深」、「可笑的是……警察局就在旁邊而已」、「國家風景區都存在這種現象」，同樣被騙過的人則說「我現在看到這篇，我才知道，原來我也是被騙的」、「上次也被騙過，被叫去停在斜坡」、「我停日月潭旁圍牆的白線內 ，還被住戶駡說那位置是他家的，要買船票才能停」。