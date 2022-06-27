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台中六大幹線公車7月1日上路 新併公車路線看這裡

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕公布六大幹線公車整併路線，並搭公車與民眾聊搭車經驗。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕公布六大幹線公車整併路線，並搭公車與民眾聊搭車經驗。記者陳秋雲／攝影

台中市政府交通局在六大幹線路廊上推動幹線公車，7月1日正式上路，市長盧秀燕今表示，台中市公車運量最高年均1.3億人次，市府整併運量最高的六大幹線公車，增加班次，加強識別系統，期客運量再往上衝。

台中市長盧秀燕指出，台中市從2011年實施公車8公里免費政策以來，公車運量從每年5000萬人次提升到1.3億人次，市府決定在台中市六條主幹道路整併幹線公車，盼公車運量再攀升。

六條幹線公車7月1日上路，行經捷運高鐵台中站、市政府站、文心中清站、文心崇德站及松竹站等捷運綠線車站，形成台中市都會區的大眾運輸主幹路網，透過便利轉乘，讓公車與捷運系統發揮1加1大於2的。

六大幹線公車與代表色分別為100路復興幹線(灰)、200路中興幹線(棕)、300路臺灣大道幹線(藍)、500路中清幹線(橘)、700路崇德幹線(黃)及900路北屯幹線(紅)。

6條幹線整併與調整路線繼續行駛的路線：

一，100路（復興路）：

1. 102路運能整合至復興幹線。

2. 配合復興幹線，82路主要運能調整為「貿易三村-臺中車站」區段，並進入臺中轉運中心。

3. 增加82延，南區南平路公車由12班增為16班。

4. 105副線駛進大道國中校園。

5. 245路繞駛大道國中。

二，200路（中興路）：整合200及201路公車。

三，300路（台灣大道）：300路：強化原300路班次服務水準。

四，500路（中清路）

1.整合6、9、500路公車運能。

2.調整6路繞駛中國醫水湳校區，加強中國醫大兩校區接駁

五，700路（崇德路）

1.整合700及701路公車運能。

2.701路轉型並調整一中商圈、臺中車站周邊行駛動線，減少行車時間並強化鐵路轉乘接駁。

六，900路（北屯路）

1.整合55及900路公車運能。

2.檢討豐原車站周邊行駛動線

台中市長盧秀燕今公布六大幹線公車整併路線。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今公布六大幹線公車整併路線。記者陳秋雲／攝影

公車 台中市長 捷運

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