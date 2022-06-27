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彰化鹿港複合式衛生所啟用 縣府今年再申請10案建衛福據點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮衛生所新建大樓今開幕，1、2樓是衛生所健康照護空間，3、4樓是日間照顧中心。記者林敬家／攝影
鹿港鎮衛生所新建大樓今開幕，1、2樓是衛生所健康照護空間，3、4樓是日間照顧中心。記者林敬家／攝影

彰化縣鹿港鎮衛生所新建大樓今天落成啟用，縣府今年也向中央申請10案，包括彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各1案，建設長照衛福據點，衛福部同意補助13億多，彰化縣長王惠美說，雖然要自籌不少經費，但比起發敬老津貼給長輩可能很快就花掉，卻對長輩健康沒有絲毫幫助，不如及早把長照中心建置好。

鹿港鎮衛生所新建大樓今開幕，王惠美表示，這棟複合式大樓由中央補助2700萬元、縣府自籌300萬元，共計3000萬元，1、2樓是衛生所健康照護空間，3、4樓是日間照顧中心，搭配照顧4+1模式，納入社工、護理、營養、復健，但由於日照空間還不足，舊衛生所未來也將做相關規劃，來因應人口老化。

彰化今年5月65歲以上長輩約22萬人，占17.7%，王惠美說，目前彰化縣設立45家日照中心，配合中央一國中學區一日照的布建政策，縣府爭取「前瞻基礎建設創新整合型服務據點計畫」，目前已有6案包括北斗、員林、大城、芳苑、二林、竹塘，中央合計補助4億8694萬多元，縣府自籌約3億元。

衛生福利部長照司專委楊雅嵐表示，彰化長照2.0的推廣截至今年4月，使用長照服務的人數已達4萬多人，六都以外的縣市排名第一，服務涵蓋率約75%也高於全國平均，比全國平均高出約10%；而彰化日照中心的數量已經超過縣內的學區數，只是還是有分布不均的情形，所以縣府積極爭取前瞻經費，以達到每個學區有長照中心的目標。

縣議員凃淑媚詞說，衛福部統計彰化縣關懷據點是全國之冠，縣議會都支持社區關懷據點各項經費，但隨著據點增加及天數增加，長者反映據點經費越來越少，其實是縣府做得好，本年度經費用得太快，懇請立委及衛福部長官多關照彰化縣的長照經費，提供更好的場所給鄉親。

彰化縣鹿港鎮衛生所新建大樓今天落成啟用。記者林敬家／攝影
彰化縣鹿港鎮衛生所新建大樓今天落成啟用。記者林敬家／攝影
彰化長照2.0的推廣截至今年4月，使用長照服務的人數已達4萬多人，六都以外的縣市排名第一，服務涵蓋率約75%也高於全國平均。記者林敬家／攝影
彰化長照2.0的推廣截至今年4月，使用長照服務的人數已達4萬多人，六都以外的縣市排名第一，服務涵蓋率約75%也高於全國平均。記者林敬家／攝影

衛生所 長照 彰化 王惠美

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