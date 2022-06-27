台積電台中廠案蔡其昌批盧秀燕推中央 台中市府如此回

立法院副院長蔡其昌今天在中科園區說，台積電在台中設廠案，有市議員曾提到要兼顧高爾夫球友權益問題，但可惜，台中市長盧秀燕還是推給中央，他說市長要解決問題，推給中央不應該；台中市府今天回應指出，已要求中科管理局妥善處理，也協助協調球場，保障勞工權益。

台中市經發局表示，科技部中部科學園區管理局規劃台中科學園區擴建二期籌設計畫，興農高爾夫球場位於計畫範圍內，土地使用分區為農業區，後續中科管理局須辦理都市計畫變更等相關程序，實際開發時程應以中科管理局擴建進度為準。

經發局指出，有關球場會員陳情意見等皆已函知中科管理局，請該局後續辦理台中科學園區擴建二期籌設計畫用地取得時，應與土地所有權人妥善溝通協調，市府也將於都市計畫審查及公展說明會時，要求中科管理局應明確承諾及妥善處理，保障球場員工、球證會員及周邊地區市民權益，作為同意此案開發的前提條件。

勞工局指出，在得知台積電要來投資時，勞工局就有注意到球場員工權益問題，且主動與球場聯繫，為維護該公司勞工及桿弟勞動權益，勞工局已分別於今年6月17日及22日前往興農球場實施勞動條件輔導，將協助勞工與該球場協調，同時也將持續調查，積極保障勞工權益。

立盈環保科技公司中科分公司廠房新建工程，今天舉行開工奠基典禮，立法院副院長蔡其昌說，台積電在台中設廠案，有市議員曾提到要兼顧高爾夫球友權益問題，但可惜，台中市長盧秀燕還是推給中央，他說市長要解決問題，推給中央不應該。

蔡其昌表示，要讓企業留在台中就要幫助企業，讓企業加碼留台中，要創造企業投資友善環境，如果只是往外推，推給中央，這不是市長要留住企業的方法，這是不應該，他是民意代表，願意出來幫忙解決問題，會和科技部協調，保障球友權益，讓球友可以一起支持台積電案。

台積電選定台中興農高爾夫球場籌設新廠，台中市議員蕭隆澤曾在議會質詢，占地90公頃的球場將被徵收並變更作科技園區用地，但球場數百員工及桿弟面臨失業，近3000張球證恐變廢紙，民眾陳情，盧秀燕當時回應，開闢高爾夫球場涉及國土保育，須經中央核准，非台中市政府主管；勞工局長張大春說，興農球場員工約60人，桿弟與球場無勞雇關係，會了解協助相關人員權益。