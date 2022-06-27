友善環境工法 台中市和平區橫嶺山步道手作步道維護

東勢林區管理處和財團法人普寶環境保護基金會6月25日和26日，在台中市和平區橫嶺山步道辦理手作步道維護活動，20多人參與，體驗用手作的方式維護步道的樂趣，以友善環境的步道工法，修築一條自然安全的步徑。

東勢林管處表示，該處轄管的鳶嘴─稍來─小雪山國家步道、大雪山及八仙山國家森林遊樂區步道群、谷關七雄、橫嶺山步道等自然步道，是中部地區熱門的登山步道，登山遊客多，近年來，該處積極推動手作步道維護活動，透過公眾參與、公私協力，提供對山林環境維護有意願之民眾一個學習體驗的場域與管道。

財團法人普寶環境保護基金會自2014年起即與該處簽署「步道環境暨設施維護服務協議書」，成為大雪山步道維護志工隊，每半年辦理1次步道維護工作及不定期舉辦淨山活動，合作至今已維護鳶嘴─稍來─小雪山國家步道約15.2公里、大雪山森林浴及環站步道計約7公里。