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大甲臨江路車禍多 10多路口無一號誌民代會勘爭取設置
台中市大甲區臨江路是大甲區溪北地區往西濱主要道路之一，交通流量大，5公里路、10多路口竟無一處號誌，市議員吳敏濟今天邀集交通及警局會勘，要求交通局儘速設置紅綠燈號誌，交通局交通工程科表示，將會盡速設置號誌。
大甲警方表示，此路口白天車輛很多，包含聯結車與公車等重車，過去曾發生多件車禍，為了112巷市民出入安全，建議要設置紅綠燈；附近住戶李先生表示，臨江路的車輛速度都很快，巷口剛好在轉彎處，即使有反射鏡也反應不及，非常危險，像他年紀大眼睛也不好，每次在巷口都要等很久才能安全通過，希望市府能在此路設紅綠燈。
中市府交通局交通工程科長周志遠表示，臨江路連接台1線與西濱快速道路，大車很多速度又快，會盡快設置紅綠燈，也會調整112巷口的反射鏡，讓居民出入有更清楚的視線，尚未設置號誌前，也請民眾減速慢行，注意自身安全。
吳敏濟表示，很難想像這麼重要的道路，沒有一個路口有設置號誌，很危險，他說臨江路已發生多次車禍，希望市府盡速設置紅綠燈號誌，保障行車安全。
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