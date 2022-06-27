蔡其昌：工業用電調漲 民生用電維持不動

立法院副院長蔡其昌今天說，台灣的電價全球最便宜，適度調漲工業用電，民生用電及小店家用電維持不動，兩者間可取得平衡，工業用電不調整，猶如全民幫企業買單，不是太公平。

電價費率審議會今天舉行，考量通膨壓力，每月1500度小商家是否調整為討論重點之一，若小商家不漲，將牽動工業與民生用電大戶調幅。

蔡其昌今天出席中科園區廠商動土典禮受訪指出，台灣的電價是全球最便宜，台電此次調漲，希望在工業用電上適度反映，民生用電部分，特別是弱勢或是用電較少的一般店家，盡量不要調漲太多，工業用電不適度調漲，等於全民幫企業買單，不是太公平。

蔡其昌說，適度反映電價，能幫助台灣能源有效使用，許多企業界大老也都紛紛跳出，支持電價應適度反映，台灣的電價已經是全球最低了，如果電價夠低，效益不會展現，節約用電不容易實施，必須發更多的電，要燒更多的煤、天然氣，對空污不會有幫助，讓工業用電適度調漲，家庭用電及小店家用電維持不動。

他說，疫情過後、百業待興，比較弱勢的應該給予照顧，前2年因為企業獲利不差，大型的公司以及用電大戶適度調漲，他們也可以接受，這是最平衡的方案，支持經濟部政策的決定，用電大戶適度調漲，小市民不用漲，兩者間可以取得平衡。