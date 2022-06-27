快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

蔡其昌：工業用電調漲 民生用電維持不動

中央社／ 台中27日電

立法院副院長蔡其昌今天說，台灣的電價全球最便宜，適度調漲工業用電，民生用電及小店家用電維持不動，兩者間可取得平衡，工業用電不調整，猶如全民幫企業買單，不是太公平。

電價費率審議會今天舉行，考量通膨壓力，每月1500度小商家是否調整為討論重點之一，若小商家不漲，將牽動工業與民生用電大戶調幅。

蔡其昌今天出席中科園區廠商動土典禮受訪指出，台灣的電價是全球最便宜，台電此次調漲，希望在工業用電上適度反映，民生用電部分，特別是弱勢或是用電較少的一般店家，盡量不要調漲太多，工業用電不適度調漲，等於全民幫企業買單，不是太公平。

蔡其昌說，適度反映電價，能幫助台灣能源有效使用，許多企業界大老也都紛紛跳出，支持電價應適度反映，台灣的電價已經是全球最低了，如果電價夠低，效益不會展現，節約用電不容易實施，必須發更多的電，要燒更多的煤、天然氣，對空污不會有幫助，讓工業用電適度調漲，家庭用電及小店家用電維持不動。

他說，疫情過後、百業待興，比較弱勢的應該給予照顧，前2年因為企業獲利不差，大型的公司以及用電大戶適度調漲，他們也可以接受，這是最平衡的方案，支持經濟部政策的決定，用電大戶適度調漲，小市民不用漲，兩者間可以取得平衡。

電價 蔡其昌 空污

延伸閱讀

影／台積電投資台中案 蔡其昌批盧秀燕將問題推給中央

影／電價要漲？蔡其昌贊成工業用電漲 一般戶維持原價

影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

蔡英文視察803醫院 蔡其昌、盧秀燕台下冷 台上交鋒

相關新聞

日月潭萬人泳渡9月4日恢復辦 設五道防疫關卡還限2萬人

日月潭萬人泳渡去年因疫情停辦1次，南投縣政府經審慎評估後，為控管疫情風險，採取史上最嚴五道「防疫」關卡的做法，決定9月4...

南彰地方首長行程都由主秘代打上陣 原來低調去居隔　

國內COVID-19疫情降溫，彰化縣新增確診人數跌破3千人，不過，南彰化近日仍有兩名地方首長確診，取消的行程由公所主任秘...

大甲臨江路車禍多 10多路口無一號誌民代會勘爭取設置

台中市大甲區臨江路是大甲區溪北地區往西濱主要道路之一，交通流量大，5公里路、10多路口竟無一處號誌，市議員吳敏濟今天邀集...

鹿港老屋逐漸消失...糕餅業老闆買下荒廢屋修繕活化

彰化鹿港近期私有老屋被拆除改建多，知名糕餅店玉珍齋經營者因此買下古蹟保存區埔頭街兩棟民宅整修，並申請老屋補助計畫，縣府文...

名間鄉手搖飲創意大賽開跑 參山處與產業共創觀光品牌

全國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，參山國家風景區與名間鄉公所共同宣布舉辦「名間茶是王道-2022台灣國際創意茶飲...

電動車在家充！台中舊大樓率先設充電樁 民代促訂法規

政府推動電動車政策，規定新建社區大樓應設置充電樁，但既有眾多社區大樓面臨法規未完備、設置有爭議的窘況。台中市南區「璀璨工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。