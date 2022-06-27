快訊

新北泰山「每坪破5字頭」多誇張？他驚呼：可買日本高級地段海景房

「悠遊國旅」振興方案7月15日起跑 每晚最高補助1300元

「快、狠、準」缺一不可！國軍汰換這項武器能保家衛國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港老屋逐漸消失...糕餅業老闆買下荒廢屋修繕活化

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
知名糕餅店玉珍齋賣買下鹿港埔頭街兩棟原要被拆除的老宅，整建後開放。記者林敬家／攝影
知名糕餅店玉珍齋賣買下鹿港埔頭街兩棟原要被拆除的老宅，整建後開放。記者林敬家／攝影

彰化鹿港近期私有老屋被拆除改建多，知名糕餅店玉珍齋經營者因此買下古蹟保存區埔頭街兩棟民宅整修，並申請老屋補助計畫，縣府文化局長張雀芬說，古蹟保存區的老屋不具有文化資產身分，若要新建改建需送建設處都市設計委員會審外觀，其餘和一般住宅沒有差異性。

鹿港古蹟保存區是台灣第一個以古市街保存的範例，範圍包括埔頭街、瑤林街、後車巷、大有街、泉州街、金盛巷及中山路等數百棟精緻民宅，不過，民眾發現荒廢、改建的老屋越來越多，擔心鹿港小原有的古色古香逐漸消失。

玉珍齋第五代經營者黃一彬說，近年看到許多鹿港老屋沒有很好的運用，埔頭街92、94號屋況毀損嚴重，屋主打算拆除，他因此決定買下老屋整修保存。

黃一彬表示，鄰近古蹟保存區的中山路上許多老宅被改建的面目全非，看了相當不捨，大多數人覺得老屋沒有經濟價值，他將幾乎坍塌的老宅進行整建花了近300萬，加上文化局補助，現在開放做生意證明老宅的吸引力，與對面整棟新建的房屋形成強烈對比。

文化局2017年到2020年投入1200萬補助鹿港鎮24間老屋修繕，預計2021年到2024年中央與地方再投入900萬元補助小型修繕，每年平均受理6件，因民眾申請補助計畫停滯，縣府今天舉行推廣活動，縣長王惠美說，針對民國60年前建造房屋，鹿港老屋修繕最高補助60萬元，鹿港以外其他鄉鎮補助最高50萬元，期限延長到9月底。

為文化局撰寫新書「彰化老屋時光旅行」的作者邱明憲訪談44個老屋活化的案例，他指出，許多老宅活化是開放空件，作為餐飲使用，受新冠肺炎衝擊，多少影響老屋修繕活化的意願，許多荒廢的50年以上老宅屋況不好，修繕投入成本太高讓人卻步，產權複雜也限制老宅活化的可能。

彰化文化局出版彰化老屋時光旅行，紀錄老屋新生的過程。記者林敬家／攝影
彰化文化局出版彰化老屋時光旅行，紀錄老屋新生的過程。記者林敬家／攝影

老屋 鹿港 老宅

延伸閱讀

台中望族葬身老宅釀2死 警消不排除電線走火釀禍

彰化／用「光」與「影」照映出來的二鹿風華 鹿港光影藝術節

彰化走讀藝術節實驗劇場鹿港登場 串聯景點移動式表演

鹿港魯班公宴108桌「看桌」 蟲魚鳥獸唯妙唯肖

相關新聞

南彰地方首長行程都由主秘代打上陣 原來低調去居隔　

國內COVID-19疫情降溫，彰化縣新增確診人數跌破3千人，不過，南彰化近日仍有兩名地方首長確診，取消的行程由公所主任秘...

電動車在家充！台中舊大樓率先設充電樁 民代促訂法規

政府推動電動車政策，規定新建社區大樓應設置充電樁，但既有眾多社區大樓面臨法規未完備、設置有爭議的窘況。台中市南區「璀璨工...

鹿港老屋逐漸消失...糕餅業老闆買下荒廢屋修繕活化

彰化鹿港近期私有老屋被拆除改建多，知名糕餅店玉珍齋經營者因此買下古蹟保存區埔頭街兩棟民宅整修，並申請老屋補助計畫，縣府文...

名間鄉手搖飲創意大賽開跑 參山處與產業共創觀光品牌

全國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，參山國家風景區與名間鄉公所共同宣布舉辦「名間茶是王道-2022台灣國際創意茶飲...

藝術療癒人心！ 台中榮總展出書法名家陳欽忠作品

台中榮總為了減緩患者和家屬的焦慮情緒，特別與中興大學合作，即日起在門診大樓舉辦「惠風樂藝」書法展，展出藝術家、中興大學藝...

台中崇倫苗圃淪遊具墳場？ 中市：陸續清除

台中市南區崇倫苗圃堆置廢棄路燈及汰換遊具，議員形容簡直是「遊具墳場」、「路燈墳場」，居民也擔心堆置廢棄物孳生病媒蚊且影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。