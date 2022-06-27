鹿港老屋逐漸消失...糕餅業老闆買下荒廢屋修繕活化

彰化鹿港近期私有老屋被拆除改建多，知名糕餅店玉珍齋經營者因此買下古蹟保存區埔頭街兩棟民宅整修，並申請老屋補助計畫，縣府文化局長張雀芬說，古蹟保存區的老屋不具有文化資產身分，若要新建改建需送建設處都市設計委員會審外觀，其餘和一般住宅沒有差異性。

鹿港古蹟保存區是台灣第一個以古市街保存的範例，範圍包括埔頭街、瑤林街、後車巷、大有街、泉州街、金盛巷及中山路等數百棟精緻民宅，不過，民眾發現荒廢、改建的老屋越來越多，擔心鹿港小原有的古色古香逐漸消失。

玉珍齋第五代經營者黃一彬說，近年看到許多鹿港老屋沒有很好的運用，埔頭街92、94號屋況毀損嚴重，屋主打算拆除，他因此決定買下老屋整修保存。

黃一彬表示，鄰近古蹟保存區的中山路上許多老宅被改建的面目全非，看了相當不捨，大多數人覺得老屋沒有經濟價值，他將幾乎坍塌的老宅進行整建花了近300萬，加上文化局補助，現在開放做生意證明老宅的吸引力，與對面整棟新建的房屋形成強烈對比。

文化局2017年到2020年投入1200萬補助鹿港鎮24間老屋修繕，預計2021年到2024年中央與地方再投入900萬元補助小型修繕，每年平均受理6件，因民眾申請補助計畫停滯，縣府今天舉行推廣活動，縣長王惠美說，針對民國60年前建造房屋，鹿港老屋修繕最高補助60萬元，鹿港以外其他鄉鎮補助最高50萬元，期限延長到9月底。