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南彰地方首長行程都由主秘代打上陣 原來低調去居隔　

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
南彰化新增兩名地方首長確診，都依規定居隔。圖／民眾提供
南彰化新增兩名地方首長確診，都依規定居隔。圖／民眾提供

國內COVID-19疫情降溫，彰化縣新增確診人數跌破3千人，不過，南彰化近日仍有兩名地方首長確診，取消的行程由公所主任秘書、機要秘書代打，首長低調，民眾也對這種情形心照不宣。

彰化縣先前傳出彰化市、員林市的兩市市長確診，接著永靖鄉長詹木根也被指為確診者，他否認，並澄清僅是密切接觸者。近日有兩名鎮長經快篩證實確診，自動居隔，行程都交給主秘、秘書和相關課室主管處理。

這兩名首長的感染過程很一般，先確診的鎮長到外縣市參加農特產品展銷活動，回來出現喉嚨痛、輕微咳嗽，快篩兩條線即通報確診，因為他跑行程由司機接送，所以同車的司機也確診，不知誰傳給誰，推測是到外縣市感染到的。

另一位鎮長的傳播鍊疑似來自幼教園所，幼童確診傳給老師，老師傳給鎮長的親戚，親戚再傳給鎮長，鎮長一家有3人中鏢，有的已解居隔，鎮長還在居隔，透過手機對外聯絡及指揮鎮政辦理事項。

衛福部傳染病防治醫療網副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文表示，彰化縣在6月11日新增確診人數突破6千人，之後緩降，可見彰化縣已從高峰期步進入平原期，根據統計99.7%確診者是輕症，只要戴好口罩、在家休息即可。

黃伊文又說，國內疫苗注射率接近70%，透過已通報案件數估計國內確診率約15%，如果達18%就有群體免疫力，現在要注意的是保護風險族群，健康狀況正常者不必過慮。

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