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名間鄉手搖飲創意大賽開跑 參山處與產業共創觀光品牌

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，堪稱全台連鎖品牌原料的大本營。圖／參山處提供
國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，堪稱全台連鎖品牌原料的大本營。圖／參山處提供

全國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，參山國家風景區與名間鄉公所共同宣布舉辦「名間茶是王道-2022台灣國際創意茶飲嘉年華」，招募各方手搖飲好手來競賽，並於8月20日公開決賽，總獎金高達13萬8000元，藉此疫後出遊大爆發之際，歡迎民眾上山踏青健行、聞茶香、飲好茶。

名間鄉公所說，鄉內茶農有9成種四季春，茶葉因一年四季飄香而得名，每年可採收6次，物美價廉受業者喜愛；鼎盛時期，甚至有人辭職回鄉種茶，茶葉耕種面積達2700公頃，製茶廠最多有200多家；隨著消費市場改變，製茶廠逐漸萎縮，只是誰也沒想到，手搖茶飲竟然搖出第二春，茶農近年來又開始忙碌起來，栽種面積約2004公頃，堪稱全台連鎖品牌原料的大本營。

南投縣名間鄉公所這次舉辦的創意茶飲比賽，要募集全國專業手搖飲店家、餐飲科系學生及社會人士，以名間鄉的好茶為基底，輔以名間鄉在地優質農產品鳳梨、火龍果等為材料，開發優質創意大眾化飲品。

參山處長曹忠猷表示，南投縣名間鄉茶葉產量很大，知名松柏嶺茶文化主題館也座落在名間鄉，今年與鄉公所辦理手搖飲創意大賽，就是希望名間鄉能成為茶文化觀光重要據點，吸引帶動觀光人潮，未來規畫每年都舉辦國際性的茶飲嘉年華活動，建立八卦山名間地區觀光特色品牌。

網路徵件活動於7月20日報名截止，經評審團進行書面初審後，8月5日於活動粉絲團公布決賽入圍名單， 8月20日將在受天宮廣場前，舉辦「創意茶飲總決賽暨茶鄉新 Shake 感!」決賽，由各方好手公開展現手藝，歡迎喜愛創意調飲的民眾到現場試飲，並為決賽者加油打氣。

國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，堪稱全台連鎖品牌原料的大本營。圖／參山處提供
國手搖飲茶葉原料有8成來自南投縣名間鄉，堪稱全台連鎖品牌原料的大本營。圖／參山處提供
參山國家風景區與名間鄉公所共同宣布舉辦「名間茶是王道-2022台灣國際創意茶飲嘉年華」，招募各方手搖飲好手來競賽。圖／參山處提供
參山國家風景區與名間鄉公所共同宣布舉辦「名間茶是王道-2022台灣國際創意茶飲嘉年華」，招募各方手搖飲好手來競賽。圖／參山處提供

茶葉 南投

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