藝術療癒人心！ 台中榮總展出書法名家陳欽忠作品

台中榮總為了減緩患者和家屬的焦慮情緒，特別與中興大學合作，即日起在門診大樓舉辦「惠風樂藝」書法展，展出藝術家、中興大學藝術中心主任陳欽忠的多幅書法作品；展期兩個月，歡迎民眾停下腳步欣賞。

院長陳適安說，醫院一直以來給民眾一種冷冰的感覺，疫情期間更讓民眾感覺徬徨及慌張，而台中榮總是一間以人為中心的醫院，每天到院的病患及家屬超過2萬人，為了減緩就診病患就醫時的焦慮，同時也提升醫院的藝文風氣，這次特別邀請陳欽忠教授舉辦書法展，除了看到大師級的作品，更見識到大師把書法變成藝術、融入生活的匠心獨具，對打造暖心的醫療場域，有非常大的助益。

台中榮總表示，陳欽忠是國內首位以「書法」當作博士論文的學者，並曾獲選「臺灣藝術經典大系」百年書法50名人榜，除了是中文系教授，多年來亦致力於書學研究與藝術創作，此次展出作品包含裱框、卷軸、斗方，多元又創新，值得細細品味。

陳欽忠說，作品分為五大主題，「惠蓀風華」是紀念一代教育家湯惠蓀校長的信念；「春風披拂」取材自師長詩文尺牘，緬懷前輩書法家；「惠風同行」是選擇學校同仁和學生的精彩的藝文作品，由他以書法呈現，部分作品還同時在裱框內展現；「惠風遣懷」是表現他自己閱讀之日常；「惠風息游」為文人優雅書寫的作風，順應藝術性格的發揮，為「好的古典永遠是好的現代」做一註腳，歡迎各界前往欣賞。