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員榮盃全國羽球賽 今年700人參與競技好踴躍
彰化縣員榮醫療體系員榮醫院與員林市體育會羽球委員會合辦「員榮盃全國羽球錦標賽」，昨天與今天在西區體育館及彰南國民運動中心登場競技，今年報名踴躍，短短數天就報名額滿，共有700多名選手參賽切磋球技。
彰化縣長王惠美、與員榮醫療體系執行副院長尹文國、員林市長游振雄、員林市體育會理事長張錦昆等人參與今天的員榮盃全國羽球錦標賽開幕儀式。比賽分為公開雙打組、公開團體組、社會團體組、休閒團體組、健康團體組，共74隊超過700名選手參加。
王惠美也頒發全中運彰化縣羽球代表隊入圍八強的崇實高工女雙蕭彤恩、陳瀅如及田中國中男單陳宗翰和男生團體等獎勵金，王惠美說，感謝員榮醫療體系大力贊助羽球比賽，讓全國各地羽球高手齊聚一堂，以球會友。
員林市體育會羽球委員會主委吳政彥說，員榮醫療體系張克士總院長去年起即贊助促成舉辦全國性比賽，讓羽球好手有展現實力的舞台，員榮醫療體系除了長期照顧鄉親身體健康外，熱心公益不落人後，鼓勵在地學生，並讓羽球運動成為在地指標性運動。
員榮醫療體系副院長尹文國說，羽球現在已經是全民運動，藉由舉辦本次比賽促進全國選手的交流，帶動全民運動風氣，養成固定的運動習慣，讓身體更加健康。今天也表揚羽球運動推動有功人員員林羽委會教練陳旻鑫。
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