確保長照及醫療機構防疫安全 台中維持暫停探視

台中市政府今天表示，台中市每天仍有5000多人確診，為不讓疫情擴大，長照、醫療機構防疫規定維持暫停探病、探視，市府視疫情狀況滾動式檢討、調整。

中央流行疫情指揮中心日前公布，開放全國醫院、長照機構探病探視。其中全國醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，開放探病。

台中市政府下午召開疫情線上記者會，副市長令狐榮達表示，26日台中市新增5520例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。

關於，長照及醫療機構防疫規定是否放寬，衛生局長曾梓展指出，台中市一天還是有5000多人確診，疫情目前處於逐漸下降的高原期，為不要讓疫情重新擴大，雖中央有公布長照、醫療機構可放寬防疫，台中市目前決定維持暫停探病、探視等規定，將會滾動式檢討、調整政策。

台中市第2劑兒童疫苗施打，令狐榮達指出，台中市採醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」措施，統計至26日上午8時，台中市5至11歲莫德納與輝瑞兒童疫苗第2劑共施打2萬209劑，疫苗覆蓋率10.42%。

令狐榮達表示，昨天校園兒童疫苗快打站，預約施打人數4783人，實際施打人數2552人，接種率53%，進一步了解，部分家長不是沒有施打意願，而是希望第1劑、第2劑間隔不要滿4週立刻施打。市府會視接種情況，滾動式評估是否加開校園快打站。