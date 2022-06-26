為溫泉池解套 「清水那方」戶外池欲變身冷泉戲水池

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區去年10月啟用後，泡湯區因水量及管路洄水設備問題一直無法啟用，業者原希望暑假至少能開放戶外戲水區，彰化縣城觀處長王瑩琦表示，管線及洄路持續檢修中，希望暑假至少能開放戶外戲水區，盼冬季也能再開放湯屋。

COVID-19疫情稍趨緩，已有不少民眾想出遊，彰化縣社頭鄉清水岩溫泉露營區歷經三任縣長、共向中央爭取4億元鑽探溫泉、開發，終於去年10月委外民營，

「清水那方」開幕後也讓地方相當期待，但除了26頂豪華露營帳篷可供住宿、泡腳池可用外，室內大湯屋和戶外泡湯池目前都因洄水等相關管路問題難以啟用。

「清水那方」經理張瑜珍說，由於溫泉池的管線還有很多洄水無法加熱及過濾、和漏水的問題，請縣府應改善後，才能點交給他們，而目前溫泉的出水量每天可達90公噸，但出水仍不穩定，且仍未達每日153噸標準，原也希望暑假戶外池可以不用溫泉，只用冷水戲水池，但仍有過濾的問題待解決。

張瑜珍說，由於湯屋和戶外泡湯池無法開放，目前園區每月虧損一百萬元，他們只能結合生態導覽、開拓到園區餐廳聚餐的客源來增加收入，但除非湯屋或戶外泡湯區能開放，吸引客源，園區才有可能轉虧為盈。

清水岩溫泉露營區佔地10公頃號稱是全國最大合法溫泉露營區，目前園區內共有室內外溫泉池15池，二大公共湯屋當年還是請知名日本溫泉建築公司興建，美崙美奐媲美日本溫泉湯屋，但因大湯屋自2016年完工後，從未開放，許多管線已開始折舊需報修，甚至OT業者還未啟用就發現管線缺失。