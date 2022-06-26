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鹿谷12號道路改善工程動土 林明溱：帶動地方觀光產業

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷12號道路危險瓶頸路段改善工程上午舉辦開工祈福典禮，南投縣長林明溱（中）與地方各級民代都出席觀禮。圖／南投縣政府提供
鹿谷12號道路危險瓶頸路段改善工程上午舉辦開工祈福典禮，南投縣長林明溱（中）與地方各級民代都出席觀禮。圖／南投縣政府提供

營建署今年起特別補助南投縣鹿谷鄉境內12號道路（仁義路）拓寬危險瓶頸路段，減少轉彎角度，並改善道路排水及擋土措施，縣長林明溱今天上午主持開工動土表示，完工後不但可讓永隆村、鳳凰村鄉親回家的路，更安全順暢，也助益麒麟潭、凍頂茶業區、鳳凰谷鳥園等觀光景點發展。

林明溱說，鹿谷鄉仁義路（鹿谷12號道路）道路蜿蜒多彎，部分路段曲率半徑不足，卻是居民通行、農產運輸頻繁及觀光車潮多的產業交通動脈，車輛交匯時相當危險，致車禍事件頻傳，鄉長邱如平提報鹿谷都市計畫12號道路危險瓶頸路段改善計畫，經縣府納入重要生活圈道路交通系統建設計畫案，提請內政部營建署採納辦理，順利獲得營建署核定補助6000萬元。

立委許淑華表示，而鹿谷12 號道路為鹿谷鄉主要聯絡道路，每逢假日到訪鹿谷鄉的遊客絡繹不絕，未來改善完成後，瓶頸路段改為雙向單行道，行車更安全，也有利大型遊覽車通行，對當地產業及觀光助益良多。

鄉代會主席林智鴻也表示，原路段蜿蜒多彎，行車速度緩慢衍生交通壅塞的情形，未來完工通車後，原有路段改為單向上行車道，新闢路段亦為單向下行車道，藉此分流行駛的車輛，改變危險瓶頸路段，使行車環境安全、順暢，可振興鹿谷鄉觀光產業發展及運輸效率。

鹿谷12號道路危險瓶頸路段改善工程上午開工，未來完工通車後，原路段改為單向上行車道，新路段為單向下行車道。圖／南投縣政府提供
鹿谷12號道路危險瓶頸路段改善工程上午開工，未來完工通車後，原路段改為單向上行車道，新路段為單向下行車道。圖／南投縣政府提供
鹿谷12號道路危險瓶頸路段改善工程上午舉辦開工祈福典禮，南投縣長林明溱（中）與地方各級民代都出席觀禮。圖／南投縣政府提供
鹿谷12號道路危險瓶頸路段改善工程上午舉辦開工祈福典禮，南投縣長林明溱（中）與地方各級民代都出席觀禮。圖／南投縣政府提供

林明溱 許淑華 南投 車道 觀光景點

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