影／疫情趨緩又有優惠 麗寶樂園今天湧入近5000人玩

今天疫情趨緩，天氣熱，麗寶水陸樂園又有優惠價，今天湧入近5000人遊樂園，為搶暑假商機，麗寶也將在明天祭出優惠，暑假平日390元可玩雙樂園，原價1300元。

麗寶樂園表示，今天天氣熱再加上學生考完期末考，許多家長帶著小朋友全家一起到麗寶樂園的探索世界、馬拉灣遊玩，馬拉灣水上世界人潮多，當人造海浪沖近時，遊客一片驚呼尖叫。

許多學生已提前放暑假，麗寶樂園推出台中市民299元優惠，將在6月27日再祭出優惠，暑假平日390元即可玩雙樂園，原價1300元，不用再等7月15日才展開的國旅補助。