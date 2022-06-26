快訊

台中宣布國高中生7月1日恢復實體課程 暑期輔導半天

陷內神通外鬼疑雲「下台負責」？ 吳秀梅：依規定辦理

猴痘收治負壓病房「殺雞用牛刀」？ 莊人祥：保護醫護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣傳習手工製茶技藝 老茶師蘇文昭親授3梯次學員

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭（右），親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭（右），親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供

茶葉如何從日光萎凋、炒菁、等工序，最後烘焙製作而成，是一道道智慧經驗的累積；南投文化局今年邀請首位茶藝文化資產保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員，由淺入深地傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作。

文化局長林榮森示，蘇文昭老師傅從18歲起開始正式製茶，長期為了凍頂好茶永續發展，默默耕耘致力於傳統手工製茶，2019年得到南投文化局與專家學者肯定，成為南投縣文化局登錄為「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶」文化資產保存者，同時為全台第一人。

南投文化局指出，去年首次開辦「南投縣傳統手工製茶傳習班」，今年年延續計畫目標，再辦理初階班2梯次及進階班1梯次，請來今年78歲的老師傅蘇文昭，以文化資產保存人身分，宣揚南投縣傳統手工製茶的知識技術。

蘇文昭與兒子蘇邦怡帶領10名學員，以做中學的概念，將鹿谷地區居民長期與自然環境互動，所產生的傳統製茶知識系統，包含茶樹栽種、茶園管理，並能完整體現操作手作工序，循序漸進傳習手工製茶的技藝。

學員親自完成製茶課程，從日光萎凋、弄（浪）菁、堆菁、炒菁、初揉到初乾，靜置一晚後，於第二日進行手工團揉、再乾等工序製作；最後著重於鹿谷烏龍茶烘焙知識示範，並共同品評與綜合討論。

學員們表示，能夠重新認識傳統的製茶產業，是非常難得的一次學習機會，未來希望文化局繼續辦理相關課程，希望透過系統化的課程將傳統手工製茶技術，傳承給年輕的下一代。

傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供
傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作，南投文化局邀請首位茶藝文資保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員。圖／南投縣文化局提供

文化局 南投

延伸閱讀

南投縣確診921例 確診數下降死亡數仍在高原期

豪雨特報範圍擴大7縣市 桃竹中彰投大雷雨

保存淡水遶境資產 文化局下月辦說明會

越南移工夫重傷妻滯台 移民署奔走安排醫療專機回國

相關新聞

影／疫情趨緩又有優惠 麗寶樂園今天湧入近5000人玩

今天疫情趨緩，天氣熱，麗寶水陸樂園又有優惠價，今天湧入近5000人遊樂園，為搶暑假商機，麗寶也將在明天祭出優惠，暑假平日...

「彰化大小事」義賣雞排 縣長及市長也捧場 共募1.6萬

最近，彰化鎮和美鎮葉家三兄弟餓到「皮包骨」事件，引起社會震驚，「彰化人大小事」昨天發起義賣雞排活動，在滂沱大雨中，1小時...

大甲獅子會50周年紀念時鐘塔落成 過去當下和未來展望

台中大甲獅子會50周年紀念時鐘塔捐獻落成，今天在大甲體育場舉辦落成揭幕典禮，時鐘塔設計理念「時空鍊」，強調連結過去，傳承...

南投縣傳習手工製茶技藝 老茶師蘇文昭親授3梯次學員

茶葉如何從日光萎凋、炒菁、等工序，最後烘焙製作而成，是一道道智慧經驗的累積；南投縣文化局今年邀請首位茶藝文化資產保存人蘇...

疫情下活動變通 烤香腸只展示不試吃

台中市大安區農會今天舉辦創立100周年活動，現場有烤香腸攤位吸引人潮，但因疫情不提供試吃，也沒有現烤的炭火，改以乾冰取代...

影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

台中市大安區農會今天舉辦創會100年暨大安葱文化節推廣活動，年底將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌先到現場，台中市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。