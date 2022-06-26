南投縣傳習手工製茶技藝 老茶師蘇文昭親授3梯次學員

茶葉如何從日光萎凋、炒菁、等工序，最後烘焙製作而成，是一道道智慧經驗的累積；南投縣文化局今年邀請首位茶藝文化資產保存人蘇文昭，親授3個梯次的學員，由淺入深地傳習鹿谷凍頂烏龍茶的手工製作。

文化局長林榮森示，蘇文昭老師傅從18歲起開始正式製茶，長期為了凍頂好茶永續發展，默默耕耘致力於傳統手工製茶，2019年得到南投文化局與專家學者肯定，成為南投縣文化局登錄為「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶」文化資產保存者，同時為全台第一人。

南投文化局指出，去年首次開辦「南投縣傳統手工製茶傳習班」，今年年延續計畫目標，再辦理初階班2梯次及進階班1梯次，請來今年78歲的老師傅蘇文昭，以文化資產保存人身分，宣揚南投縣傳統手工製茶的知識技術。

蘇文昭與兒子蘇邦怡帶領10名學員，以做中學的概念，將鹿谷地區居民長期與自然環境互動，所產生的傳統製茶知識系統，包含茶樹栽種、茶園管理，並能完整體現操作手作工序，循序漸進傳習手工製茶的技藝。

學員親自完成製茶課程，從日光萎凋、弄（浪）菁、堆菁、炒菁、初揉到初乾，靜置一晚後，於第二日進行手工團揉、再乾等工序製作；最後著重於鹿谷烏龍茶烘焙知識示範，並共同品評與綜合討論。