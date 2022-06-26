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大甲獅子會50周年紀念時鐘塔落成 過去當下和未來展望

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲獅子會50周年紀念時鐘塔捐獻落成，今天在大甲體育場舉辦落成揭幕典禮。記者游振昇／攝影
大甲獅子會50周年紀念時鐘塔捐獻落成，今天在大甲體育場舉辦落成揭幕典禮。記者游振昇／攝影

台中大甲獅子會50周年紀念時鐘塔捐獻落成，今天在大甲體育場舉辦落成揭幕典禮，時鐘塔設計理念「時空鍊」，強調連結過去，傳承當下，展望未來。

大甲獅子會是台中甲安埔地區資深的社會服務團體，完成上萬的善行和社會服務，經過兩年籌畫與興建，50周年大型社會服務紀念時鐘塔今天在大甲體育場落成揭幕典禮，總統府資政王茂雄、立法院副院長蔡其昌、台中市社會局長彭懷真、中市議員李榮鴻和施志昌都出席剪綵。

大甲獅子會表示，時鐘塔象徵一個行善時代的開啟與半世紀的傳承，引領眾人在攜手傳承半世紀的善行後，能成就一段繼往開來的序章，再延伸出下一段百年服務的旅程。

時鐘塔的設計理念為「時空鍊」，以獅子會 LOGO 為基礎，透過「Ｌ」字型轉換成一條帶狀金屬鏈，從底部延伸至另一端連續而不斷，象徵著大甲獅子會獅友們多年的無私奉獻，連結過去，傳承當下，並且展望未來。

L景觀設施除了可當運動場的時鐘功能外，在柔和的金屬曲線下也具公共藝術價值，落地處更延伸為平台，提供社區居民休憩空間。

獅子會

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