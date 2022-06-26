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「彰化大小事」義賣雞排 縣長及市長也捧場 共募1.6萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰化人大小事」昨天發起義賣雞排活動，大批團友冒雨排隊參與，1小時就將全部160餘份雞排套餐全部完銷。圖／彰化人大小事提供
「彰化人大小事」昨天發起義賣雞排活動，大批團友冒雨排隊參與，1小時就將全部160餘份雞排套餐全部完銷。圖／彰化人大小事提供

最近，彰化鎮和美鎮葉家三兄弟餓到「皮包骨」事件，引起社會震驚，「彰化人大小事」昨天發起義賣雞排活動，在滂沱大雨中，1小時就將全部160餘份雞排套餐全部完銷，彰化縣長王惠美及市長林世賢也都各掏出兩千元贊助，義賣所得1萬6750元全部贈與彰化人安平安站，用於救助弱勢族群。

網路社群的影響越來越大，除了爆料及做廣告行銷外，更能做社會公益，臉書社群「彰化人大小事」長期就投入濟助弱勢的愛心活動，捐助對象包括人安基金會、慈愛教養院、彰化家扶等社福機構。

最近因彰化和美葉家三兄弟在貧病交迫下，都瘦骨嶙嶙，老大送醫後不治，老三仍住院，「彰化人大小事」感於社會安全體系出現漏洞，有賴政府及社會大眾一起來漏破網，不容讓類似事件重演。

尤其在疫情期間，物價飆漲，讓弱勢群族的生活更加艱難，版主蔡坤翰說，遙想10幾年前，下班或放學，只要帶著50元就能買到一份雞排和一杯可樂，因此，「彰化人大小事」舉辦這項義賣雞排活動，除了做公益外，也與大家一起回憶過去那段一份雞排50元的美好時光。

「彰化人大小事」發起此一愛心雞排套餐義賣活動，鼓勵團友、社團、商家及民眾踴躍參與，除版主蔡坤翰外，也獲得楊清彰及「爆Q自強店」等贊助食材，提供原價75元的雞排套餐一套50元讓團友認購，義賣所得全部捐出給彰化人安平安站，用於困境民眾援助。

活動在昨天下午在大雨中展開，卻不減民眾的熱情支持，冒雨湧進「爆Q自強店」，包括縣長王惠美、市長林世賢也都到場，各掏出兩千元贊助，才一個小時，就將160多份雞排套餐全部完銷，統計義賣的善款共1萬6750元。

楊姓團友說，都說這項義賣活動很有意義，除了可以做公益外，花50元就能回到當年買雞排的回憶，感覺十分美好。

「彰化人大小事」昨天發起義賣雞排活動，湧進大批團友，1小時就將全部160餘份雞排套餐全部完銷。圖／彰化人大小事提供
「彰化人大小事」昨天發起義賣雞排活動，湧進大批團友，1小時就將全部160餘份雞排套餐全部完銷。圖／彰化人大小事提供

雞排 義賣

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