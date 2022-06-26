聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情下活動變通 烤香腸只展示不試吃
台中市大安區農會今天舉辦創立100周年活動，現場有烤香腸攤位吸引人潮，但因疫情不提供試吃，也沒有現烤的炭火，改以乾冰取代。
多種口味香腸也是大安農會特色產品，今天在活動現場除有農特產品展售，也擺放一輛有口早味的腳踏車，後載擲骰子的烤香腸攤，農會人員說，因疫情影響，今天無法提供試吃，香腸烤好當展示品，沒有升炭火，改以乾冰取代。
疫情下頒獎典禮，台中市長盧秀燕在台上頒獎，和得獎者都戴口罩，工作人員在台下舉牌，提醒領獎者「照相請微笑」，一名台下民眾說，大家都戴口罩，好像不需提醒是否微笑，因為有沒有笑也看不清楚。
台中市政府農業局輔導大安區農會，今天在大安區農業資材服務中心，舉辦創會100周年暨大安葱文化節推廣活動，盧秀燕表示，大安區農會長年輔導在地農民產業升級，生產優質農特產品，推廣產銷履歷認證並積極開發加工品，行銷「大安五寶」，包含蔥、米、酒、芋頭、肉品，全台知名，感謝大安區農會落實照顧農民的社會責任。
農業局表示，今天活動安排農特產品及飛天豬肉產品展示，並陳設100周年慶攝影及繪畫特展、古農具文物展，呈現農會百年風華，探索農業的歷史記憶和在地社區文化，另有家政班展演、國樂演奏、二胡演奏及安農五寶摸彩等表演節目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言