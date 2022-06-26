快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下活動變通 烤香腸只展示不試吃

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會今天舉辦百周年活動， 市長盧秀燕在台上頒獎，工作人員在台下舉牌，提醒照相時請微笑。記者游振昇／攝影
台中大安農會今天舉辦百周年活動， 市長盧秀燕在台上頒獎，工作人員在台下舉牌，提醒照相時請微笑。記者游振昇／攝影

台中市大安區農會今天舉辦創立100周年活動，現場有烤香腸攤位吸引人潮，但因疫情不提供試吃，也沒有現烤的炭火，改以乾冰取代。

多種口味香腸也是大安農會特色產品，今天在活動現場除有農特產品展售，也擺放一輛有口早味的腳踏車，後載擲骰子的烤香腸攤，農會人員說，因疫情影響，今天無法提供試吃，香腸烤好當展示品，沒有升炭火，改以乾冰取代。

疫情下頒獎典禮，台中市長盧秀燕在台上頒獎，和得獎者都戴口罩，工作人員在台下舉牌，提醒領獎者「照相請微笑」，一名台下民眾說，大家都戴口罩，好像不需提醒是否微笑，因為有沒有笑也看不清楚。

台中市政府農業局輔導大安區農會，今天在大安區農業資材服務中心，舉辦創會100周年暨大安葱文化節推廣活動，盧秀燕表示，大安區農會長年輔導在地農民產業升級，生產優質農特產品，推廣產銷履歷認證並積極開發加工品，行銷「大安五寶」，包含蔥、米、酒、芋頭、肉品，全台知名，感謝大安區農會落實照顧農民的社會責任。

農業局表示，今天活動安排農特產品及飛天豬肉產品展示，並陳設100周年慶攝影及繪畫特展、古農具文物展，呈現農會百年風華，探索農業的歷史記憶和在地社區文化，另有家政班展演、國樂演奏、二胡演奏及安農五寶摸彩等表演節目。

台中大安農會今天舉辦百周年活動，烤香腸攤位，有烤好的香腸，但無法提供試吃，乾冰取代升火。記者游振昇／攝影
台中大安農會今天舉辦百周年活動，烤香腸攤位，有烤好的香腸，但無法提供試吃，乾冰取代升火。記者游振昇／攝影

農會 台中市長 疫情

延伸閱讀

影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

影／稱總統變瘦 盧秀燕：閒聊時還說國防部長是帥哥

台中會展中心7月6日上梁 逾2000人簽名、盧秀燕也帶狗印1腳

蔡英文視察803醫院 蔡其昌、盧秀燕台下冷 台上交鋒

相關新聞

疫情下活動變通 烤香腸只展示不試吃

台中市大安區農會今天舉辦創立100周年活動，現場有烤香腸攤位吸引人潮，但因疫情不提供試吃，也沒有現烤的炭火，改以乾冰取代...

影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

台中市大安區農會今天舉辦創會100年暨大安葱文化節推廣活動，年底將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌先到現場，台中市長盧秀...

台中會展中心7月6日上梁 逾2000人簽名、盧秀燕也帶狗印1腳

台中市政府6月24日至25日在市府廣場舉辦台中國際會展中心簽梁活動，逾2000名民衆冒雨、艷陽高照揪團簽梁。市長盧秀燕昨...

台電同意中市黎明路三段電線桿地下化 530公尺花2500萬

台中西屯區三里鄰近水湳經貿園區，民眾陳情希望台電與園區工程同步地下化。台電同意黎明路三段的電線桿地下化，今年10月動工，...

廢床墊變消毒毯 垃圾大減

垃圾變黃金！台中市廢床墊每年約7萬張，過去都靠人工拆解，除了金屬彈簧可回收，其餘棉布、椰子墊都得送焚化爐；清潔隊員發揮巧...

濫燒垃圾 濁水溪堤岸3百公尺焦黑

溪洲鄉公所與水利署第四河川局昨舉辦淨溪活動，200多名社區民眾出動，撿拾2噸多廢棄物，沿岸有不少燒焦的芭樂套袋、塑膠網、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。