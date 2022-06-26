疫情下活動變通 烤香腸只展示不試吃

台中市大安區農會今天舉辦創立100周年活動，現場有烤香腸攤位吸引人潮，但因疫情不提供試吃，也沒有現烤的炭火，改以乾冰取代。

多種口味香腸也是大安農會特色產品，今天在活動現場除有農特產品展售，也擺放一輛有口早味的腳踏車，後載擲骰子的烤香腸攤，農會人員說，因疫情影響，今天無法提供試吃，香腸烤好當展示品，沒有升炭火，改以乾冰取代。

疫情下頒獎典禮，台中市長盧秀燕在台上頒獎，和得獎者都戴口罩，工作人員在台下舉牌，提醒領獎者「照相請微笑」，一名台下民眾說，大家都戴口罩，好像不需提醒是否微笑，因為有沒有笑也看不清楚。

台中市政府農業局輔導大安區農會，今天在大安區農業資材服務中心，舉辦創會100周年暨大安葱文化節推廣活動，盧秀燕表示，大安區農會長年輔導在地農民產業升級，生產優質農特產品，推廣產銷履歷認證並積極開發加工品，行銷「大安五寶」，包含蔥、米、酒、芋頭、肉品，全台知名，感謝大安區農會落實照顧農民的社會責任。