影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

台中市大安區農會今天舉辦創會100年暨大安葱文化節推廣活動，年底將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌先到現場，台中市長盧秀燕專車抵達時，蔡其昌剛搭車離開，二人抵離時間差一分鐘，蔡其昌說，他今天行程多要趕行程，「我做我的，她做她的」。

蔡其昌表示，他今天在大甲有多個行程，只好提前到大安農會活動，沒什麼特別用意，「我做我的，她做她的」，他最近剛幫大安農會向農委會爭取1億9000萬元經費，台中北區屠宰場後，台中不需要到外地屠宰，否則舟車勞頓對成本和食材新鮮都有影響，他爭取經費，讓大安農會原來的屠宰場全面更新現代化設施，規模也擴大，可讓台中屠宰不用送到外地。

盧秀燕致謝時說，大安農會創會100年很不簡單，大安農會促進照顧農民大家都很肯定，農會總幹事蔡建宗很會行銷，大安農會5寶已全國知名，是全國優質農會，存款多，完全沒呆帳，還可每年賺錢，照顧推廣農業，希望這種優質農會再續100年，磐基永固。

大安區農會今天在農業資材服務中心舉辦創會100周年「百年大安‧永續大安」暨大安葱文化節推廣活動，表揚得獎農民，大安農會也捐出200萬元，捐作大安急難救助金；農會總幹事蔡建宗表示，大安農會成立於民國11年，今年適逢百周年，規劃一系列百周年活動，舉辦「發現大安之美」攝影徵選比賽及繪畫徵選比賽，期盼透過攝影鏡頭及繪畫彩筆，提升對生活環境土地的認識，更進而美化人生亦陶冶心性，呈現台中市大安區之美。