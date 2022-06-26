快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨天參加大安農會百周年活動，農會捐出二百萬元供急難救助金。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天參加大安農會百周年活動，農會捐出二百萬元供急難救助金。記者游振昇／攝影

台中市大安區農會今天舉辦創會100年暨大安葱文化節推廣活動，年底將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌先到現場，台中市長盧秀燕專車抵達時，蔡其昌剛搭車離開，二人抵離時間差一分鐘，蔡其昌說，他今天行程多要趕行程，「我做我的，她做她的」。

蔡其昌表示，他今天在大甲有多個行程，只好提前到大安農會活動，沒什麼特別用意，「我做我的，她做她的」，他最近剛幫大安農會向農委會爭取1億9000萬元經費，台中北區屠宰場後，台中不需要到外地屠宰，否則舟車勞頓對成本和食材新鮮都有影響，他爭取經費，讓大安農會原來的屠宰場全面更新現代化設施，規模也擴大，可讓台中屠宰不用送到外地。

盧秀燕致謝時說，大安農會創會100年很不簡單，大安農會促進照顧農民大家都很肯定，農會總幹事蔡建宗很會行銷，大安農會5寶已全國知名，是全國優質農會，存款多，完全沒呆帳，還可每年賺錢，照顧推廣農業，希望這種優質農會再續100年，磐基永固。

大安區農會今天在農業資材服務中心舉辦創會100周年「百年大安‧永續大安」暨大安葱文化節推廣活動，表揚得獎農民，大安農會也捐出200萬元，捐作大安急難救助金；農會總幹事蔡建宗表示，大安農會成立於民國11年，今年適逢百周年，規劃一系列百周年活動，舉辦「發現大安之美」攝影徵選比賽及繪畫徵選比賽，期盼透過攝影鏡頭及繪畫彩筆，提升對生活環境土地的認識，更進而美化人生亦陶冶心性，呈現台中市大安區之美。

今天現場展示許多大安農特產品，也有大安青農展售蔬果，盧秀燕參觀後現場選購，自掏腰包買蔬菜，也稱贊大安農會產品環保訴求，她買完蔬菜笑稱自己今天不用到市場了。

立法院副院長蔡其昌今天參加大安農會百周年活動，到場致意尋求支持。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天參加大安農會百周年活動，到場致意尋求支持。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天參加大安農會百周年活動，到場致意尋求支持。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天參加大安農會百周年活動，到場致意尋求支持。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天參加大安農會百周年活動，也在青農攤位上買菜。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天參加大安農會百周年活動，也在青農攤位上買菜。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天參加大安農會百周年活動，表揚獲獎農民。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天參加大安農會百周年活動，表揚獲獎農民。記者游振昇／攝影

台中市長 蔡其昌

延伸閱讀

影／稱總統變瘦 盧秀燕：閒聊時還說國防部長是帥哥

台中會展中心7月6日上梁 逾2000人簽名、盧秀燕也帶狗印1腳

葉石濤紀錄片台中包場 綠立委邀見證文學巨擘

何欣純批防疫「盧秀燕只是笑笑」 藍營：防疫別分藍綠

相關新聞

疫情下活動變通 烤香腸只展示不試吃

台中市大安區農會今天舉辦創立100周年活動，現場有烤香腸攤位吸引人潮，但因疫情不提供試吃，也沒有現烤的炭火，改以乾冰取代...

影／大安農會百周年沒同台 盧秀燕和蔡其昌離抵差1分鐘

台中市大安區農會今天舉辦創會100年暨大安葱文化節推廣活動，年底將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌先到現場，台中市長盧秀...

台中會展中心7月6日上梁 逾2000人簽名、盧秀燕也帶狗印1腳

台中市政府6月24日至25日在市府廣場舉辦台中國際會展中心簽梁活動，逾2000名民衆冒雨、艷陽高照揪團簽梁。市長盧秀燕昨...

台電同意中市黎明路三段電線桿地下化 530公尺花2500萬

台中西屯區三里鄰近水湳經貿園區，民眾陳情希望台電與園區工程同步地下化。台電同意黎明路三段的電線桿地下化，今年10月動工，...

廢床墊變消毒毯 垃圾大減

垃圾變黃金！台中市廢床墊每年約7萬張，過去都靠人工拆解，除了金屬彈簧可回收，其餘棉布、椰子墊都得送焚化爐；清潔隊員發揮巧...

濫燒垃圾 濁水溪堤岸3百公尺焦黑

溪洲鄉公所與水利署第四河川局昨舉辦淨溪活動，200多名社區民眾出動，撿拾2噸多廢棄物，沿岸有不少燒焦的芭樂套袋、塑膠網、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。