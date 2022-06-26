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台中會展中心7月6日上梁 逾2000人簽名、盧秀燕也帶狗印1腳
台中市政府6月24日至25日在市府廣場舉辦台中國際會展中心簽梁活動，逾2000名民衆冒雨、艷陽高照揪團簽梁。市長盧秀燕昨帶毛小孩「路易」現身，民眾開心合影。
台中國際會展中心7月6日正式上梁，台中辦喜事，市府在台灣大道市政中心廣場舉辦兩天簽梁活動，邀請各界共襄盛舉。
市府經發局表示，連日豪雨又出大太陽，室外溫度高，但民眾熱情不減。有企業團體現場排隊，期待台中擁有自己的國際會展場館。
還有跆拳道社老師帶小朋友和家長一起開心簽梁，北屯區多名里長興奮組團到場。現場民眾講究簽梁擺姿勢、角度及找簽名位置，希望留下美好印記。
經發局長張峯源率領同仁合奏「小手拉大手」，近中午時，盧秀燕也抱著愛犬「路易」現身，「路易」也「摻一腳」用腳印簽梁，讓一旁小朋友樂壞了。
經發局表示，台中國際會展中心2019年3月拍板動工後，7月6日正式上梁，民眾簽梁畫面都將完整保存紀錄。
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