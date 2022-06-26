台電同意中市黎明路三段電線桿地下化 530公尺花2500萬

台中西屯區三里鄰近水湳經貿園區，民眾陳情希望台電與園區工程同步地下化。台電同意黎明路三段的電線桿地下化，今年10月動工，年底可完成。

立委張廖萬堅和市議員林祈烽服務處接獲民眾陳情，與台電公司台中區營業處西屯區潮洋里、西墩里和至善里等里長完成討論會勘，確定黎明路三段（台灣大道三段至青海路二段）的電桿都將移除地下化，工程預計從今年10月動工，年底前完成，總經費約為2500萬元。

居民反映，黎明路三段附近區域，遇有颱風經常都會出現停電的情形，希望台電公司能配合水湳園區周邊一起施工，將道路兩旁的電桿電線地下化，居民免受停電之苦。

台電公司台中區營業處電務副處長黃建宏表示，盡快細部規劃，預計7月底完成，施工範圍以黎明路三段（台灣大道三段至青海路二段）約530公尺為主，工程費用約2500萬元，年底前完成電桿移除工作。