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台中求職季辦系列徵才 官員：就業環境可列第一選擇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
畢業求職季來臨，台中市政府為協助青年就業，近日與多家廠商合作辦理徵才，並以視訊方式進行。圖／台中市政府提供
畢業求職季來臨，台中市政府為協助青年就業，近日與多家廠商合作辦理徵才，並以視訊方式進行。圖／台中市政府提供

畢業求職季來臨，台中市政府為協助青年就業，近日與多家廠商合作辦理徵才，推出「青年求職季 穩定就業Follow Me」系列活動，7月22日將在陽明市政大樓舉辦「掌握薪機．勇往職前」聯合徵才活動，預計邀請12家科技、製造及服務業等廠商，提供近900個職缺。

局長張大春上午指出，台中市居住環境佳，物價水準較北部低，加上近年科技業發達，接著台積電在中科擴大設廠，預計連帶周邊還將增加1萬個就業機會，歡迎苗栗到嘉義的學子都能以台中做為就業的第一選擇。

昨天的這場「光電視訊就業博覽會」邀集包括台積電、玉晶光電、佳凌科技、台灣美光和友達光電等32家廠商參與，其中有31家廠商可申請市府青年就業獎勵計畫，協助應屆畢業青年及求職民眾在地就業根留台中，也協助光電產業補實人力。

為兼顧防疫，就業博覽會特別以遠端視訊方式進行，減少群聚感染風險，排除在疫情期間的就業障礙，這場徵才吸引600人次報名

參與視訊面試的陳小姐表示，參加視訊面試感受很好，減少了路程往返時間，還不用面對面接觸就可以知道公司概況及用人需求，兼顧了防疫。

逢甲大學應屆高姓畢業生說，雖然是台北人，但因看好台中產業發展，希望學以致用而選擇留在台中就業；以遠端線上面試能保有隱私也很自在，感謝這項活動。

台中市就業服務處人員說，市府接下來辦理多場單一徵才活動，更多活動詳情可洽就業服務處（04）22289111分機36100，或上台中市就業服務處網站了解。

視訊面試 青年 台中市

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