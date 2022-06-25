配合防疫規範 台中玉闕朝仁宮：中元普度開放信眾贊普、不開放進場

位於台中烏日的玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，今年中元普度配合政府防疫規範，今年縮小規模，預計約千桌，開放信眾贊普，當天現場不開放信眾進場，改由廟方統一為信眾造冊祈福。

玉闕朝仁宮總幹事林清松說，廟方每年農曆7月18日舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，善心信眾非常踴躍參加，中元贊普桌每份收費1500元，往年都有1500份普桌規模，贊普品或由信眾取回，或提供廟方捐助給弱勢家庭或社會機構，為信眾傳遞布施的心意。