配合防疫規範 台中玉闕朝仁宮：中元普度開放信眾贊普、不開放進場
位於台中烏日的玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，今年中元普度配合政府防疫規範，今年縮小規模，預計約千桌，開放信眾贊普，當天現場不開放信眾進場，改由廟方統一為信眾造冊祈福。
玉闕朝仁宮總幹事林清松說，廟方每年農曆7月18日舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，善心信眾非常踴躍參加，中元贊普桌每份收費1500元，往年都有1500份普桌規模，贊普品或由信眾取回，或提供廟方捐助給弱勢家庭或社會機構，為信眾傳遞布施的心意。
林清松指出，很多信眾近期來電報名普度法會，在中央防疫規範下，廟方先接受信眾報名，並採滾動式調整。今年比照去年，防疫科儀從簡，信眾的贊普金可用郵政劃撥、網路報名繳費、現金袋等方式繳交，普度法會當天現場不開放信眾參與，改由廟方為信眾造冊祈福。
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