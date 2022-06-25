中科園區人才媒合會虎科大登場 為科技人才荒開解方

迎接畢業求職潮，科技部中科園區管理局和中興大學推動科技人才媒合，今天在雲林虎尾科技大學辦人才媒合活動，由天工精密、友霖生技、元翎、矽品、銘安科技及鐠羅機械、華邦電子、達興材料等8家廠商提供近300個工作機會，全程採線上視訊徵才，期為國內企業擴充科技人才。

中科管理局長許茂新、虎尾科技大學校長張信良及台灣科學工業園區科學工業公會中區辦事處長賴明志今天都到徵才現場，參與媒合的有中興大學、虎尾科大、勤益科大、僑光科大、修平科大、亞洲大學等相關科系學生，透過視訊廠商和學生問答互動，讓學生了解廠商發展脈動和工作需求。

許茂新指出，為使各大學畢業生提前接觸企業、瞭解中科園區產業，提供業界網羅人才機會，辦理中科園區校園徵才活動，這次在虎尾科大舉辦，是今年度第2場活動，期許未來能將園區與大專院校菁英資源串連，媒合更多優秀產業新尖兵加入科學園區。

中興大學校長薛富盛也透過視訊共襄盛舉，他說，人才培育是大學最重要任務，透過中科管理局帶動產學研3方互動，除人才培訓、產學合作，也重視對社會的回饋，期待藉此次把人才導入業界，促進產業發展。

虎科大校長張信良也說，虎科大今年畢業生近3千人，百分之80是工程與電資領域，可說是相關領域的人才資料庫，除透過媒合徵才，也邀請廠商進入校園與各專班課程結合，透過4年在學期間長期觀察學生，培育並找到所需人才，適才適用。

透過中科園區廠商說明，讓學生與企業代表對話，更了解企業理念、具體工作內容、職涯發展規畫和進程，更讓學生對未來想投入的職場領域，在就學階段提前準備，以利畢業馬上能銜接就業。