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疫情高峰7天沒生意 文創團體踴躍參加北斗紅磚小市集

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
無師自通捏麵師傅的黃昭智參加「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」活動。記者簡慧珍／攝影
無師自通捏麵師傅的黃昭智參加「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」活動。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗、溪州、二水3鄉鎮的社區地方創生團體，今天下午到明天首次在北斗紅磚藝文走廊合辦洋溢濃厚懷舊風的文創市集，打彈珠、烤香腸、古早味豆花到露天電影院免費看，在懷舊商品中表現年輕一代新思維。

「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」今天下午兩點開幕，北斗等3鄉鎮的16個地方創生團體擺攤到明天下午3點，4個演藝團體今天下午5點到9點、明天上午10點半到下午3點在北斗紅磚藝文走廊的北斗紅磚市場內表演，雖然雷雨交加，仍有不少民眾舉家逛市場。

二水鄉源泉故事屋店長李美玲說，源泉社區發展協會使用當地友善種植的檸檬等農作物製成食品，相當受歡迎，今年COVID-19防疫警戒保持二級，地方特色商店的生意卻比去年升上警戒三級還慘，一個月有7天業績掛零，她和社區民眾希望走出二水鄉到北斗鎮參加小市集，打開能見度提高產品銷售量。

無師自通的捏麵師傅黃昭智展現精巧手工藝，告訴逛市集民眾，他的捏麵材料除了麵粉，另摻入黏土、複合材料後相當堅硬，攤位擺放一尊關聖帝君塑像，是他20年前用想像力和直覺，花費近3個月捏塑完成。

北斗文創工作者顏震宇根據家鄉北斗的香油、肉圓、糕餅等知名食品餐飲店家，繪製一幅北斗產業文化地圖，集中在北斗老街；他表示，北斗（寶斗）在台灣開發史名列第四位，他用兩天時間繪製讓人一目瞭然的地圖，以物產見證北斗的發展及地理環境。

這次辦理市集的經費來自農委會水土保持局南投分局，緊扣「順著河流去旅行」主題，由中台灣在農業、田野勤學及聯盟團體協力籌辦，邀請濁水溪沿岸的3鄉鎮地方創生團體參與，在「傳統與日常」的架構下，呼應紅磚市集核心概念「守護價值」，建立「傳統工藝-地方農創-文化美好」攤位品牌。

「大家一起來做。」田野勤學創業人陳光鏡說，水土保持局南投分局、彰化縣政府和北斗鎮公所多方協助，讓參與的團體在合作過程中更深入認識區域整合及地方創生的理念與實務，創造區域共好可加速彰化城市發展的腳步、搭建社群聚落創生基礎，積極實踐「城鄉創生、生活永續」的願景。

二水鄉源泉故事屋到「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」擺攤。記者簡慧珍／攝影
二水鄉源泉故事屋到「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」擺攤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮文史工作者顏震宇為「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」繪製北斗產業地圖。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮文史工作者顏震宇為「寶斗紅磚市場_來迺小市仔」繪製北斗產業地圖。記者簡慧珍／攝影

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