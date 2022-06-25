埔里地理中心碑園區啟用 台灣之心象徵台灣度過疫情

埔里鎮地理中心碑園區今天啟用，以新創鋼雕藝術品、蝴蝶及流水的意象呼應出埔里蝴蝶王國及泉水之鄉特色，打造出嶄新「台灣之心」，展現出台灣人民鋼鐵般的堅韌意志及流水般能屈能伸的姿態，一定能度過疫情考驗。

交通部觀光局長張錫聰說，台灣地理中心早期是以「山清水秀碑」作為代表，位在埔里鎮虎頭山腳下，從碑後方步行400階步道可直達台灣地理中心三角點 ，現在是一等天文測量衛星追蹤站。

前年交通部將地理中心碑、虎頭山、地母廟等知名景點，納入日月潭國家風景區管轄，投入7000萬元經費改善設施，虎頭山風景區連接埔里福興溫泉區、鯉魚潭、觀音瀑布、中台禪寺，也是仁愛鄉清境農場的入口咽喉，每年都是自行車登山賽的出發點，地理位置相當優越及重要。

日管處去年封閉整修的地理中心碑園區，原本年久失修、鏽蝕嚴重有倒塌危險的的觀景平台拆除，新闢更高、視野更佳的棧道平台，一等三角點則保留圓柱意象石柱，周邊搭配鐵雕裝置藝術，呈現埔里蝴蝶和好山好水意象。

串聯鯉魚潭步道整建工程、虎頭山停車場及地理中心碑園區整建工程，完成虎頭山環狀登山步道系統，打造出全新農特產市集，結合綠色低碳節能運具，打造優質綠能示範風景區。