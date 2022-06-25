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埔里地理中心碑園區啟用 台灣之心象徵台灣度過疫情
埔里鎮地理中心碑園區今天啟用，以新創鋼雕藝術品、蝴蝶及流水的意象呼應出埔里蝴蝶王國及泉水之鄉特色，打造出嶄新「台灣之心」，展現出台灣人民鋼鐵般的堅韌意志及流水般能屈能伸的姿態，一定能度過疫情考驗。
交通部觀光局長張錫聰說，台灣地理中心早期是以「山清水秀碑」作為代表，位在埔里鎮虎頭山腳下，從碑後方步行400階步道可直達台灣地理中心三角點 ，現在是一等天文測量衛星追蹤站。
前年交通部將地理中心碑、虎頭山、地母廟等知名景點，納入日月潭國家風景區管轄，投入7000萬元經費改善設施，虎頭山風景區連接埔里福興溫泉區、鯉魚潭、觀音瀑布、中台禪寺，也是仁愛鄉清境農場的入口咽喉，每年都是自行車登山賽的出發點，地理位置相當優越及重要。
日管處去年封閉整修的地理中心碑園區，原本年久失修、鏽蝕嚴重有倒塌危險的的觀景平台拆除，新闢更高、視野更佳的棧道平台，一等三角點則保留圓柱意象石柱，周邊搭配鐵雕裝置藝術，呈現埔里蝴蝶和好山好水意象。
串聯鯉魚潭步道整建工程、虎頭山停車場及地理中心碑園區整建工程，完成虎頭山環狀登山步道系統，打造出全新農特產市集，結合綠色低碳節能運具，打造優質綠能示範風景區。
埔里鎮長廖志城說，整建後的地理中心碑園區非常適合推廣地理教育體驗及電輔自行車等健行遊程，將配合日管處與日月潭觀光圈聯盟多加推廣，在疫情解封後希望日月潭觀光圈平台，持續串接周邊各大旅遊軸線各種經典旅遊據點，建構永續、友善的旅遊環境。
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