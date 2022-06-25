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台中萬和宮今年中元普度 不開放信眾贊普及代辦普桌
位於台中南屯的萬和宮董事長蕭清杰今天說，考量國內新冠肺炎疫情依舊嚴峻，昨經萬和宮董監事聯席會議決議，今年中元普度法會360普度法會供桌的供品由萬和宮購置，也比照去年，不開放信眾贊普及代辦普桌。供品在普度後，贈送南屯區內弱勢團體及低收入戶。
董事長蕭清杰說，慶讚中元普度是萬和宮的年度重要法會之一。由於廟埕整建擴大，及因應信眾需求，2007年中元節，萬和宫開始接受信眾代辦普桌，獲得熱烈回響，當年合計有330名信眾參加。
萬和宮慶讚中元普度逐年規模愈來愈壯觀，前年代辦普桌增至1440桌，加上提供其他信眾自備的726份，多達2166份供品，擺滿佔地近千坪的廟埕及停車場，相當壯觀。
蕭清杰指出，去年疫情嚴峻，萬和宮遵照中央及市府規定，縮小普度法會規模，取消信眾贊普及代辦普桌。今年比照去年取消信眾贊普及代辦普桌，由萬和宮購置中元普度法會360普度供桌供品由萬和宮購置。
蕭清杰說，萬和宮仍將比照往年儀規，誠敬莊嚴舉辦今年普度法會，包括聘請普銓法師（彰化朝天堂坐座師曾國安）主坐，8月11日（農曆7月14日）晚上11時、即子時，全體董監事參加啟請、請神、安神位，及敬拜三界公、地官大帝聖誕誦經後，安地基王、孤魂。
蕭清杰說明，隔天中元節清晨7時，萬和宮誦經團早課。上午9時，由輪值的常務監事簡萬水等六位董監事代表董事長，依次前往鄰近的南屯里福德廟田心里福德廟、南屯里善修堂、永定里百姓公及文昌公廟等「獻外敬」行香，邀請各廟眾神、法界眾生，到萬和宮參加普度法會。下午6時開香，隨即放燄口及法師坐座、誦經，預計九時法會功德圓滿。
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