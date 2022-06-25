中市658公車副線7月1日通車 方便大安偏鄉民眾往返市區

台中市大安區位處偏鄉，在地民眾往返市區交通不便，市議員吳敏濟2015年爭取大安新幹線658公車，服務中山南北路、興安路沿線市民，近日再爭取到658副線公車，方便大安港路沿線上萬民眾往返市區，將於7月1日通車。

中市公共運輸及捷運工程處科長徐世樺表示，大安港路並無直達往返市區的公車路線，658公車新闢路線，以服務大安港路沿線市民，經協調中台灣客運業者後，將原658路(延)其中20個運量極低的班次，改行駛大安港路，並調整公車路線編號為658副線。

658副線由大安濱海樂園發車，行駛大安港路，沿線停靠「海墘」、「海墘國小」、「大安港南北九路口」、「水柳站」、「腳踏」、「西安里」、「大安國中」、「松仔腳」、「新亞磚廠」、「橫圳」、「三和塑膠」及「新政大安港路口」等站位，轉興安路後，行經路線及站位與658正線相同。

大安國中校長國立民表示，交通是城市進步的指標，大安港路的公車班次較少，感謝交通局新闢658副線停靠大安國中，並考量孩子就學時間設計班次；大安國中張同學表示，以前都是騎腳踏車上下學，未來有658副線公車，上下學將更方便。

大安區松雅里里長陳富國表示，大安港路沿線的公車路線、班次少，前往台中市區就學、就醫以及上班往往都要再轉乘，相當不便，感謝吳議員爭取這班658副線，讓松雅里民、大安港路沿線各里市民，前往市區都很方便。