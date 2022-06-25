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濁水溪北堤逾百公尺焦黑 四河局裝密錄器抓濫倒濫燒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉濁水溪堤岸常被偷倒垃圾，縣政府、鄉公所和第四河川局不時攜手舉辦淨堤活動清除堤岸廢棄物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉濁水溪堤岸常被偷倒垃圾，縣政府、鄉公所和第四河川局不時攜手舉辦淨堤活動清除堤岸廢棄物。記者簡慧珍／攝影

彰化縣去年淨溪、淨灘清出3000多噸廢棄物，績效斐然卻令公部門哭笑不得，溪州鄉200多名社區民眾今天到成功村，從陸軍第十一號觀測台開始往北淨堤，撿拾農業、建築等各種廢棄物，很多已被燒焦；第四河川局表示，已在部份熱點裝設密錄器抓偷倒廢棄物的行為。

溪州鄉過去3年多內舉辦至少10次淨堤，次次成果豐碩，今天又舉辦淨堤活動，因COVID-19疫情仍嚴峻，主辦單位鄉公所採自主參加，有在地成功村和鄰近大莊、溪州、水尾、三圳村，及溪州老人會、溪州公教聯誼會、崙仔腳神轎班等十多個村莊和團體共襄盛舉，沿著濁水溪堤防從陸軍第十一號觀測台清掃到第九號觀測台。

經濟部水利署第四河川局長李友平、副局長張朝恭和溪州鄉長江淑芬溪州鄉長江淑芬等人加入打掃行列，撿到燒焦的套袋芭樂、農藥袋、飲料玻璃瓶，還有被燒焦經雨水淋濕黏附在堤岸的不明建築廢棄物。

江淑芬說，會加強宣導資源分類，套袋芭樂的塑膠網回收後是可再利用資源，亂丟、亂燒就變成危害環境的毒物。

李友平表示，溪州鄉濁水溪堤岸地處偏僻，不肖民眾摸黑偷倒廢棄物的情形屢見不鮮，還有載建築廢棄物從外縣市到這裡濫倒，倒完放火燃燒燬滅證據，害溪州消防分隊疲於奔命滅火，四河局已在部分熱點裝設密錄器抓亂倒廢棄物的行為，密錄器設點將逐年增加以維護河川堤岸的乾淨。

溪州鄉長江淑芬說，濁水溪孕育溪州鄉稻米和芭樂，亂倒廢棄物汙染水源等於毒害農作物，鄉內社區民眾組成10多隊巡守隊，每天早上與傍晚，有時中午也出動巡邏，希望杜絕濫倒歪風。李友平也說，若被抓到，將用水利法提告，經檢察官起訴可處500萬以下罰款。

彰化縣長王惠美到場為今天參與的志工和民眾打氣，並表示過去一年彰化縣舉辦近百場次淨溪、淨灘，清理出3000多噸垃圾，成效固然良好，但其中不乏可回收的資源，實在可惜，希望能像四河局長李友平、溪州鄉長江淑芬推動觀念升級，從「你丟我撿」昇華到「你不要丟，我不用撿」，人人做環保不亂丟垃圾就不必勞師動眾來撿垃圾。

彰化縣溪州鄉公所和第四河川局今合辦淨堤活動，局長李友平（右）和鄉長江淑芬撿拾廢棄物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所和第四河川局今合辦淨堤活動，局長李友平（右）和鄉長江淑芬撿拾廢棄物。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 濁水溪

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