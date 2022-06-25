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垃圾變黃金！清潔隊拆解廢床墊 巧手變消毒毯、抑草蓆

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
廢棄床墊體積大，過去拆下來的棉布、椰子墊，都得送焚化爐，台中市北屯區西清潔隊發揮巧思，把棉布變身消毒毯，大獲好評。圖／台中市環保局提供
廢棄床墊體積大，過去拆下來的棉布、椰子墊，都得送焚化爐，台中市北屯區西清潔隊發揮巧思，把棉布變身消毒毯，大獲好評。圖／台中市環保局提供

台中市環保局每年清運數萬頂廢棄床墊，除了得費心拆除，金屬彈簧可回收，其餘的棉布、椰子墊多半送焚化爐燒掉。清潔隊員發揮巧思，把拆解的棉布變成消毒毯，椰子墊裁剪成抑草蓆，開放民眾領取很搶手，也減輕焚化爐負擔，讓垃圾變黃金！

台中市潭子區清潔隊長邱建宏說，今年上半年回收廢棄床墊有1219床，床墊屬於複合材質，得拆解成棉布、椰子墊與彈簧再處理。清潔隊員魏光輝、蘇有騰想起辦公室或家門都有腳踏墊，把床墊拆解的棉布製成地墊，可噴灑酒精後成為防疫毯。

魏光輝說，廢棄床墊中，除了彈簧可回收，其他都得送焚化爐，為了減少垃圾量，他們透過剪刀、鉗子等工具，把棉布製成地墊、地毯，還有動物、卡通造型圖案，日前開放80條供民眾兌換大獲好評，後續會持續製作，減少垃圾量與焚化爐負擔。

台中市北屯區西清潔隊發現，農民常使用椰子絨鋪在農地上，藉此抑制雜草生長，一方面材質天然可自然分解，又能保留水分，他們想起廢床墊拆下的椰子墊，相當占空間，也增加焚化爐負擔，不如思考再利用。

他們把床墊中的椰子墊裁剪成方正尺寸，提供給需要的民眾兌換，結果大為搶手，有人拿去鋪在農地田壟上，抑制雜草生長；北屯區西清潔隊曾1天送出950公斤椰子墊。

環保局長陳宏益說，廢床墊體積大，拆解也相當費時，市府規劃以機械拆解減輕負擔，但拆下來的棉布、椰子墊，若能回收再利用，可大幅減少焚化爐負擔。

廢棄床墊體積大，過去拆下來的棉布、椰子墊，都得送焚化爐，台中市清潔隊發揮巧思，把棉布、椰子墊變身消毒毯、抑草蓆，大獲好評。圖／台中市環保局提供
廢棄床墊體積大，過去拆下來的棉布、椰子墊，都得送焚化爐，台中市清潔隊發揮巧思，把棉布、椰子墊變身消毒毯、抑草蓆，大獲好評。圖／台中市環保局提供
廢棄床墊體積大，過去拆下來的棉布、椰子墊，都得送焚化爐，台中市潭子區清潔隊發揮巧思，把棉布變身消毒毯，大獲好評。圖／台中市環保局提供
廢棄床墊體積大，過去拆下來的棉布、椰子墊，都得送焚化爐，台中市潭子區清潔隊發揮巧思，把棉布變身消毒毯，大獲好評。圖／台中市環保局提供

焚化爐 台中市 農地

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