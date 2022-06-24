疑似排水閘門半開 午後大雨員林市這條街又淹水

每逢強降雨，彰化縣員林市的員林基督教醫院一帶必淹水，今天下午3點半忽然下大雨，水淹最深及膝，居民忙著搬物品到高處，飛快掃水和倒水，幸未有人受傷，積水在5點雨勢變小的時候退去。

員林市今天下午淹水路段為靜修路到莒光路，全長約60公尺，積水最深及膝，用路人騎車和開車路過都避開積水較深的路面，形容行駛在淹水區像陸上行舟。縣議員曹嘉豪在雨勢最大時前往察看，發現這段路的排水系統過溝排水，水閘門並未全開，無法渲洩雨水流到下游。

過溝排水水閘門管理單位屬於農田水利署彰化管理處，曹嘉豪說下午都找不到人打開水閘門，幸好雨勢變小，積水逐漸退去，在下午約5點已沒積水。農田水利署彰化管理處今晚表示，員林市下午時雨量達到100毫米，當時彰化管理處正在開會，透過影像全程監控過溝排水等多處易淹水區的積水情形，下午4點開始操作排水系統，晚間6點積水全消退。

縣政府爭取中央全額補助1億8900萬元辦理「彰化縣員林市C幹線多功能調節（滯洪池）工程」， 未來把雨水導入最北側的龍燈公園，希望改善員林市北區莒光路、員基一帶排水條件不良，每遇颱風豪雨、強降雨必淹水的狀況，目前工程進度約61%，預定今（2022）年11月完工，未料還沒完工就又淹水。