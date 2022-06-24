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噪音車超擾民 台中外送員騎黃牌重機炸100分貝吞罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
外送員騎乘黃牌重機因噪音超標挨罰。圖／警方提供
外送員騎乘黃牌重機因噪音超標挨罰。圖／警方提供

噪音車擾人清夢，台中1名Foodpanda外送員送餐途中經臨時檢測站當場被測出高達101分貝，明顯已經超標被處1800元至3600元罰單；台中市警局第二分局說，為打擊噪音車囂張氣焰，昨晚在一中商圈、中友百貨等熱點攔查，已開出8張罰單共2萬700元罰鍰。

第二分局說，噪音車產生高分貝相當擾民，為抑制噪音車囂張氣勢，昨天在轄內三民路、崇德路，健行路等，靠近一中街商圈、中友百貨等地，考量學生及年輕族群易聚集路段，晚上執行「環、警、監」聯合稽查。

其中1名外送員騎乘廠牌黃牌重機，因引擎聲過大引起警方側目，示意暫停接受儀器檢測後，發現該車高達101分貝，明顯已經超過90分貝標準，當場被開單。

警方說，執行會以機動巡邏對噪音車輛攔查引導至檢驗地點，再由監理單位車籍資料查詢，同時判斷該車輛是否有不當改裝，環保局再依噪音管制法以儀器做噪音檢測，若音量超標就予以告發。

昨天聯合稽查一共發現8輛車不合格，包括7輛機車、1輛汽車，環保局以「馬上測、馬上罰」原則，總共開出2萬700元罰鍰。

警方取締噪音車。圖／警方提供
警方取締噪音車。圖／警方提供

噪音 外送員

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