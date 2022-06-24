連任大台中不動產公會理事長 王至亮：搶救中小型建商
大台中不動產開發公會完成新任理監事選舉，由和唐建設總經理王至亮連任第12屆理事長。王至亮今天說，建築業面對疫情、通膨、政令變動、土地及原物料飆漲、嚴重缺工等衝擊，盼政府搶救中小型建商，營造健康的建築產業。
王至亮說，過去3年，會員數從728家增加到1200家，成為全台會員家數最多的不動產公會。
王至亮認為，央行、金管會連續性打炒房措施，讓中小型建商無法維持正常營運，再打下去，恐造成社會問題及出現爛危樓。
王至亮建議，第二房限制貸款應要有排除條款，否則會打到無辜百姓，像50歲男子在鄉下有一間30年無電梯公寓，想在台中買大樓第二房，接行動不便的老父親同住，可能因此被視為第2房限制貸款，造成該男無法買房、老人失養等問題。
王至亮說，台灣最快2024年收碳費、運輸塞港還未緩解，原物料飆升，不但讓建商陷入經營困境，房價恐持續超出消費者預期。
他指出，建署統計全台總缺工高達11.8萬人，對比台灣去年新生兒15.3萬人，政府應與建築業集思廣益規劃未來的人口政策。他認為，解決極度嚴重缺工問題，短期應引進外勞，中期可計劃接受烏俄難民來台，長期目標就是「增加生育率」的人口政策。
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