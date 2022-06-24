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蔡其昌批盧秀燕不稱職媳婦 女議員：不尊重女性首長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧表示，電費大漲，立委看不見？是不稱職立委。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃馨慧表示，電費大漲，立委看不見？是不稱職立委。記者陳秋雲／攝影

台中市國民黨市議員黃馨慧指出，針對台中市快打站問題，盧秀燕競選對手蔡其昌以「不稱職的媳婦」形容盧秀燕，黃認為不尊重女性首長，她喊話蔡其昌若真要為民喉舌，應阻止電費調漲，為何沒有「稱職」替民眾看緊荷包？

台中前兩天艷陽高照，疫苗快打站接連發生讓長輩日曬並久等情事，黃馨慧認為，事前未妥善分流，快打站地點不合適，市府的確有改善空間。

黃馨慧表示，針對快打站問題，立委蔡其昌受訪以「不稱職媳婦」形容盧秀燕，為女性的家庭角色「下評論」「打分數」她認為現今社會性別平等，用這種比喻方式並不恰當，不知道盧市長是否能接受呢？

盧秀燕答詢表示，「所有批評我們都虛心接受」。她說從5月16日以來，醫療院所才打了1萬多劑，市府因應長者要求開快打站，雖然過去2天打了11萬7000多人，還有約10萬人符合施打資格，下周開打「原則上下星期二三四會再開快打站，並且增加人手，讓想打的人都能打到、拿到禮券。」

中央流行疫情指揮中心下午表示，打疫苗送禮券將延長至7月底。盧秀燕得知表示「好多長輩7月才可以打第4劑，這陣子長輩和服務防疫人員都辛苦，我看了都心疼。關於快打站的量能計算，市府會做到更精確。」

盧秀燕 蔡其昌 疫苗

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