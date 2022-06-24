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西濱往大甲工業區多條道路龜裂 民代爭取近千萬路平

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員李榮鴻近期爭取近千萬，針對重劃區內多處道路實施路平專案。圖／李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻近期爭取近千萬，針對重劃區內多處道路實施路平專案。圖／李榮鴻服務處提供

台中大甲福安、西春泉重劃區內多處道路，時常遭重型車輛經過輾壓，路況龜裂塌陷，經久未修，當地民眾用路安全堪憂；市議員李榮鴻多次召開會勘，成功爭取近千萬施作路平計畫，工程總長約1.6公里，預計九月底前完工。

台中大甲福安、西春泉重劃區為早期農田重劃區，道路筆直，且連接工業區及西濱快速道路，重型車輛駕駛為節省路程，時常行駛於此，造成東西十五路部分路面碎裂塌陷，落差最高達20公分，影響當地民眾用路安全。

李榮鴻服務團隊接獲陳情，日前已先請中市建設局海線工程隊，就較嚴重部分做改善，長壽東西八路(長壽路51-1號前路段)部分路段，已於去年完成改善；李榮鴻今年再爭取近千萬預算，計畫將長壽東西八路未完成部分銜接，吉祥二街、順帆路40巷、東西十五路也將於此次計畫中完成改善。

大甲區長顏金源表示，此次改善計畫完整銜接東西十五路、長壽東西八路(中山路一段至西濱快速道路)，讓地方道路平整完善，公所同仁也會持續努力，改善大甲民眾的生活環境，也感謝盧秀燕市長對地方基礎建設重視。

李榮鴻特助李文傑表示，部分牽涉自來水延管須由經發局處理，其餘道路仰賴地政局、建設局及公所協助改善，近期渭水路(30-5號前)也將於八月進場施作，吉祥二街、順帆路40巷希望能夠盡快進場，讓民眾有安全的道路使用。

台中大甲福安、西春泉重劃區內多處道路，時常遭重型車輛經過輾壓，路況龜裂塌陷，當地民眾用路安全堪憂。圖／李榮鴻服務處提供
台中大甲福安、西春泉重劃區內多處道路，時常遭重型車輛經過輾壓，路況龜裂塌陷，當地民眾用路安全堪憂。圖／李榮鴻服務處提供

重劃區 盧秀燕

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