另類「超前部署」 彰化社大22名學員為身後預立醫療決定

「身後也要超前部署！」彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員歷經兩年來的疫情衝擊後，面對生死考驗及身後事更加坦然，他們邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，「自己決定生死」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。

彰化社大講師郭慧娟說，22學員在6個學期、108堂的生死課程後，均同意為自己的生命超前部署，邀請家人一起簽署「病人自主權利法」的預立醫療決定，由台中榮總預立醫療照護諮商中心、家庭醫學部主任胡中傑帶隊，專程到彰化社大為學員50多位家庭成員分兩梯次進行諮商。

目前擔任生死關懷教育推廣協會理事長的郭慧娟說，預立醫療決定（AD）是針對末期病人、極重度失智、不可逆轉昏迷、永遠植物人狀態及其他經政府公告之疾病或情形，由當事人事先簽署，做想要或不想要醫療決定，達成善終的心願。

22名學員必須經過事先與家人溝通，至少邀請一位二親等家屬參與，有祖孫三代、夫妻、姊弟或閏密至交相伴前來，透過病人自主權利法來實踐自己的人生觀、價值觀，並對生命最一哩路做出圓滿的醫療決定。在成果展中，大家除聽取相關規定外，還高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。

歷經兩次生死大關的學員張靖純，今天由先生和兒子、女兒一起參與，她說，她在20年前罹患乳癌割掉乳房、3年前又摘除一個腎臟，再加上這兩年多的疫情，深切省思生命無常，在人生最後一段如果能夠自己做主（囑），來個從容、優雅的謝幕，不是很有意義？

年紀最長、83歲的洪雪梅阿嬤，跟兒子一起來。 她說，生、老、病、死是很自然的規律，逃避並無意義，正面討論並思考，才是愛家人和尊重生命的具體實踐；來自嘉義的徐月香由先生及女兒黃柯唐陪同，黃柯唐認同支持媽媽的做法，認為自己做的決定，可以減少子女未來困擾與爭吵的可能。

77歲的阿嬤陳秀玉和媳婦、孫女一起參與諮商，她說，以前就很擔心未來哪一天生命到最後，如果家人捨不得幫她插管急救，想到得躺在病床上很久，受盡折磨，就很煩惱。後來跟晚輩聊起，沒想到媳婦和孫女都支持她的決定和想法。她說，自己的最後醫療能自己做主真是太棒了！

還有一個家族是阿姑和兩個侄女3個家庭7人一起諮商。77歲的阿姑張雅雲說，上完生死課後，對生死真有不一樣的感悟，先前還一起穿壽衣走秀，想表達的都是坦然且自在的生命態度。