快訊

行人急躲避！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類「超前部署」 彰化社大22名學員為身後預立醫療決定

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。記者劉明岩／攝影

「身後也要超前部署！」彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員歷經兩年來的疫情衝擊後，面對生死考驗及身後事更加坦然，他們邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，「自己決定生死」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。

彰化社大講師郭慧娟說，22學員在6個學期、108堂的生死課程後，均同意為自己的生命超前部署，邀請家人一起簽署「病人自主權利法」的預立醫療決定，由台中榮總預立醫療照護諮商中心、家庭醫學部主任胡中傑帶隊，專程到彰化社大為學員50多位家庭成員分兩梯次進行諮商。

目前擔任生死關懷教育推廣協會理事長的郭慧娟說，預立醫療決定（AD）是針對末期病人、極重度失智、不可逆轉昏迷、永遠植物人狀態及其他經政府公告之疾病或情形，由當事人事先簽署，做想要或不想要醫療決定，達成善終的心願。

22名學員必須經過事先與家人溝通，至少邀請一位二親等家屬參與，有祖孫三代、夫妻、姊弟或閏密至交相伴前來，透過病人自主權利法來實踐自己的人生觀、價值觀，並對生命最一哩路做出圓滿的醫療決定。在成果展中，大家除聽取相關規定外，還高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。

歷經兩次生死大關的學員張靖純，今天由先生和兒子、女兒一起參與，她說，她在20年前罹患乳癌割掉乳房、3年前又摘除一個腎臟，再加上這兩年多的疫情，深切省思生命無常，在人生最後一段如果能夠自己做主（囑），來個從容、優雅的謝幕，不是很有意義？

年紀最長、83歲的洪雪梅阿嬤，跟兒子一起來。 她說，生、老、病、死是很自然的規律，逃避並無意義，正面討論並思考，才是愛家人和尊重生命的具體實踐；來自嘉義的徐月香由先生及女兒黃柯唐陪同，黃柯唐認同支持媽媽的做法，認為自己做的決定，可以減少子女未來困擾與爭吵的可能。

77歲的阿嬤陳秀玉和媳婦、孫女一起參與諮商，她說，以前就很擔心未來哪一天生命到最後，如果家人捨不得幫她插管急救，想到得躺在病床上很久，受盡折磨，就很煩惱。後來跟晚輩聊起，沒想到媳婦和孫女都支持她的決定和想法。她說，自己的最後醫療能自己做主真是太棒了！

還有一個家族是阿姑和兩個侄女3個家庭7人一起諮商。77歲的阿姑張雅雲說，上完生死課後，對生死真有不一樣的感悟，先前還一起穿壽衣走秀，想表達的都是坦然且自在的生命態度。

社團法人台灣生命教育學會病人自主研究中心組長林盈伸說，國人對於自己的生命未期，普遍不願意再受到痛苦與折磨， 因此自主做出醫療決定的風氣越來越盛，目前全台已有3萬多人簽署預立醫療決定書，為自己的善終做出最好決定。

彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，學員們一起高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，學員們一起高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，學員們一起高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，學員們一起高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，學員們一起高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，學員們一起高高興興地玩桌遊，面對生死大事，他們是多麼坦然與達觀。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。記者劉明岩／攝影
彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員邀請家人一起簽署「預立醫療決定書」，以免臨終前讓家人紛擾不寧。記者劉明岩／攝影

彰化 疫情

延伸閱讀

「彰化百大商品」網路票選 投票就有機會獲500元禮券

威力彩頭獎6.1億元一人獨得 獎落彰化北斗鎮

彰化永靖鄉星光大橋下 籃球場遊戲場新設施休閒好去處

用黑米開發養生米酒 彰化父子聯手行銷在地產業

相關新聞

彰化縣調高幸福餐券 全縣9461名弱勢學生受惠

暑假即將來，彰化縣政府為減輕物價攀升造成的衝擊，今天宣布調高弱勢學生暑假幸福餐券經費，國小由原來的50元加值到55元、國...

有人熱昏被指假消息 盧秀燕：新聞局弄錯，我必須抱歉

台中市設47處快打站，為65歲以上市民接種疫苗。民進黨議員周永鴻等人今聯合質詢，批昨天明明有長者昏倒送醫，市府卻指這是「...

影／羅娜灌溉4期工程開工 陳吉仲：可全面改善灌溉水源

為解決信義鄉農業旱灌問題，農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」，...

另類「超前部署」 彰化社大22名學員為身後預立醫療決定

「身後也要超前部署！」彰化社區大學今天上午舉辦生死教育課程「長輩的生死桌遊班」期末成果展，22名學員歷經兩年來的疫情衝擊...

台中鐵路高架通車逾4年 東側工程圍籬未拆惹民怨

台中鐵路高架化開通已4年多，沿線市容景觀蛻變，但潭子鐵路高架東側，竟仍有近5公里長路段的鐵皮圍籬，台鐵局表示，潭子已核定...

防小黑蚊中市農業局建議擦明星花露水 議員批離譜

台中市府提出防治學校、公園小黑蚊作為的專案報告，議員林祈烽批農業局卻要市民自己避蚊，穿長袖衣褲、擦明星花露水，配合清除青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。