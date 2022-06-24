台中鐵路高架通車逾4年 東側工程圍籬未拆惹民怨

台中鐵路高架化開通已4年多，沿線市容景觀蛻變，但潭子鐵路高架東側，竟仍有近5公里長路段的鐵皮圍籬，台鐵局表示，潭子已核定首批鐵路高架橋下5場停車場，預計7月就會進場施工，11月正式營運，鐵皮圍籬會配合停車場設置後拆除，另鐵路高架東側沿線綠美化，也會籌措經費後儘早改善完成。

台中鐵路高架潭子段東側，有近5公里長路段仍圍著鐵皮圍籬，自2009年愈高架化時便已圍起，如今完工通車4年多，圍籬仍在，影響市容及民眾通行；立委楊瓊瓔、市議員賴朝國接獲民眾陳情，今早邀集台鐵局等相關單位會勘。

市議員賴朝國表示，潭子鐵路高架橋下設置停車場部分，交通局已核定潭子停9(人和路至福潭路)、潭子停10(潭子街一段至中山路二段241巷)、潭子停11(圓通南路至合作街)、頭家厝停14(中山路一段174巷至中興路)、頭家厝停15(中興路至北屯路一段)等5處停車場，可提供549格汽車停車位、439格機車機車位，

但賴朝國也向台鐵局表達不滿，提到美好的都市縫合景觀，西側由台中市政府沿線規劃鐵道綠廊及自行車道，頗受好評，東側卻只見圍籬擋住、雜草叢生，有礙觀瞻，還阻擋民眾通行，應儘速處理，不要讓其成為都市景觀毒瘤。

立委楊瓊瓔今舉行會勘，請高架鐵路沿線的里長們出席。楊瓊瓔說，鐵路高架滴水線以內土地，台鐵局已完成發包，未來作為停車場和商場使用；而滴水線外西側，由台鐵局和市府簽訂契約興建綠空廊道。

金會勘指的東側鐵皮圍籬，就是當初鐵道局為了明確台鐵發包區域與民地的界線，一年多前因為鐵道局相關工程已完工徹場，因為權責劃分不明，導致雜草叢生、環境髒亂，週遭居民怨聲載道，因此要求台鐵局務必配合高架橋下停車場設置完成，一併將鐵皮拆除及簡易綠美化，以維護市容景觀。

台鐵局副局長朱來順指出，鐵路高架完工後，原本就要拆除工程鐵皮圍籬，但因後續還有招標做停車場等多目標工程，避免遭占用，才暫保持工程圍籬未拆，圍籬內部雜草叢生，會要求台中工務段立即清理，維護環境清潔，後續配合鐵皮圍籬及停車場設置完成，盡速籌措經費，辦理鐵路高架東側沿線綠美化。