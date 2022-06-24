員林潑水節恢復舉辦 換方式「打槍」保證快樂爆表

悶太久了，去年因COVID-19疫情停辦的員林潑水節，在中央防疫維持第二級警戒的原則下恢復舉辦，主辦單位員林青商會和員林市公所今天表示，今年調整部分內容，彰化縣農會加入舉辦陣容，帶來青農與新鮮美味農特產品，要跟民眾共享夏日浪漫星空。

員林青商會會長徐宥盛表示，今年請員林消防分隊灑水，並發給泡泡槍取代水槍和潑水，避免潑濕口罩失去防護功能，為了讓大朋友、小朋友盡興，會場放置大型氣墊遊具，一樣達到歡樂遊憩的功能。

「潑水節一連舉辦10年，轟動全縣，去年停辦讓很多兒少失望。」員林市長游振雄說，中央防疫警戒沒提升，市公所評估整體疫情緩步下降，往好的方向進行，於是同意和員林青商會復辦潑水節，調整部分活動內容做好防疫。

今年員林潑水節有彰化縣農會帶進新產品「葡萄啤酒」，免費試飲，現場有60攤青農和廠商展售農特產品；縣農會總幹事張建豐說，縣農會和溪湖鎮農會攜手，精選溪湖巨峰葡萄與啤酒混合釀製新產品，民眾7月2日（星期六）在圓林園參加潑水節，當天晚上的星空下小酌葡萄啤酒，吃著農特產品，悠閒指數爆表。

員林市「開心FUN暑假星空音樂節 員林潑水節暨防疫親子休閒活動」除了文創市集，還有兩座大型氣墊床讓大家「玩免驚」，民眾捐發票領取精美小禮物與氣墊暢玩手章、音樂晚會，別忘了7月2日下午3點在圓林園和員林青商有約。