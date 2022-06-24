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台中長者第四劑覆蓋率爆天量 議員：順中央會被害死

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，下周將加開快打站，以利民眾可以領到500元禮券，在6月底期限內用到。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，下周將加開快打站，以利民眾可以領到500元禮券，在6月底期限內用到。記者陳秋雲／攝影

台中疫情，加上中央送兩劑快篩劑及500元禮券，台中65歲以上市民兩天共施打11萬7368人，第四劑覆蓋率達32.27%，近10倍成長。市長盧秀燕表示，考量中央贈送500元禮券6月30日截止，民眾擔心領不到禮券，市府本月底將加開快打站，她並建議中央應延長補助，以免不公。

市長盧秀燕表示，第四劑疫苗從5月中就開始施打，台中市65歲以上從5月16日起可預約醫療院所施打，一直到6月21日止，統計只打1萬多人，為鼓勵更多長輩施打疫苗，台中市啟動快打站，市府發放接種通知單通知民眾施打。

盧秀燕指出，中南部疫情嚴重，中央送兩劑快篩劑及500元禮券發揮效用，這次民眾施打非常踴躍，兩日超過11萬人破紀錄；不少人希望再加開快打站，因考量中央贈送500元禮券方案執行至6月30日止，市府顧及長輩領取贈品的權益，下周加開快打站。

盧秀燕表示，希望中央把500元禮券的期限再延長，以免讓後來接種的年長市民領不到，有失公平。

楊正中指出，這次湧出打疫苗的市民爆量，65歲以上的第4劑覆蓋率一下子成長10倍，不塞才怪！基層的努力與認真，值得肯定。不過他提醒盧秀燕「不要凡事都聽中央的」要有自己的節奏，行政院長蘇貞昌曾說過這是一場防疫選戰，盧秀燕否則「會被中央害死！」

鄭功進則表示，接種通知單有分里分時段，但民眾湧進工作人員照單全收，才造成亂象，應該回歸醫療院所。市府錯了就錯了，他建議趕快改進。

議員江肇國表示，市府不能把問題都推給中央送禮券才催出爆量，但上次第3劑就已送禮券了，市民不要遇到問題就推給中央。盧秀燕表示，上次 打了八成才祭出禮券，與這次大不同。

今日臨時會，包括市議員劉士州、周永鴻、賴義鍠、徐瑄灃、謝明源、蕭隆澤、黃守達、陳淑華、吳瓊華、楊正中、何文海等人均關心疫苗快打站議題。

台中市議員楊正中說，台中接種疫苗破11.7萬人，難怪塞爆。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊正中說，台中接種疫苗破11.7萬人，難怪塞爆。記者陳秋雲／攝影
台中市議會國民黨團書記長吳瓊華指出，台中市打疫苗很認真，覆蓋率大躍進。記者陳秋雲／攝影
台中市議會國民黨團書記長吳瓊華指出，台中市打疫苗很認真，覆蓋率大躍進。記者陳秋雲／攝影

禮券 盧秀燕 疫苗

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