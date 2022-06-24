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南投信義鄉擴大灌溉工程動工 可望解決山區缺水問題

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉擴大灌溉第四期工程今天動工，將提供150公頃農地灌溉用水。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
信義鄉擴大灌溉第四期工程今天動工，將提供150公頃農地灌溉用水。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供

南投縣信義鄉是梅子、高山蔬菜、彩椒、番茄及高山花卉重要產區，卻缺乏灌溉水源，農田水利署規畫「擴大灌溉」第四期今天動工，將提供150公頃灌溉用水，全面改善信義鄉羅娜地區灌溉問題。

信義鄉擴大灌溉四期工程動工，由農委會主委陳吉仲行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧、農水署長蔡昇甫及雲林管理處長林國華等人參與。

陳吉仲說，前年12月蔡培慧擔任行政院中辦執行長，發現羅娜村蓄水池無法支應灌溉面積用水問題，便請農水署評估增設蓄水池及管線治理規畫。農水署及中辦展現行政高度效率，與信公所協調旱灌設施用地等問題，讓改善工程順利推動。

蔡培慧說，羅娜村有1600多人，是台灣原住民族最大部落，但農民只能仰賴筆石溪取水，遇到枯水期就面臨無水可用，管線十分雜亂，她請農水署盡快完成旱灌規畫，幫助居民解決缺水問題，也整頓當地接水管亂象。

蔡昇甫說，今年5月中旬第二期蓄水池工程就是要改善接水管，第二、三期蓄水池工程完工後，將有效將導水管引水至新設的A1、A2蓄水池，也能改善原本的導水管占用水溝導致豪雨來時區域淹水問題。

農水署雲林管理處長林國華說，第四期工程共有40處100立方米配水點對應40個灌溉子區，符合用水公平性，每處配水點採用兩座50立方米配水池，多元提升末端供水的穩定性，大家都有水可用，受益面積150公頃，可全面改善羅娜灌溉水源。

立委羅美玲說，信義鄉擴大灌溉服務，第一期工程是改善引水灌溉設施，在筆石溪新建取水工、排砂水門、擋土牆及管線已在3月完工，二到四期的工程也陸續發包開工。縣議員王秋淑說，幾十年無法解決的水源問題，有了完善設施，可讓更多青農安心在信義耕作。

信義鄉擴大灌溉第四期工程今天動工，將提供150公頃農地灌溉用水。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
信義鄉擴大灌溉第四期工程今天動工，將提供150公頃農地灌溉用水。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
信義鄉擴大灌溉第四期工程今天動工，將提供150公頃農地灌溉用水。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
信義鄉擴大灌溉第四期工程今天動工，將提供150公頃農地灌溉用水。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供

蔡培慧 行政院 陳吉仲

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