全國唯一微型景觀園區苦等開幕 彰縣府：會與永靖研究

彰化縣政府在永靖鄉打造全國唯一微型園藝景觀產業園區，2020年9月完工後鄉公所招商進駐經營，出租率已達八成五，目前苦等園區入口意象和開幕；縣政府今天表示，入口意象採公共藝術設計，短期內無法施做，至於開幕活動日期需與鄉公所商議。

永靖鄉以栽培、嫁接苗木的技術聞名全國，園藝景觀產業園區面積逾7公頃，是彰化縣僅次於溪州苗木專區的第二大專業園藝園區，也是全國唯一的微型園藝景觀園區，中央核定總工程經費8900萬元，縣政府2018年動工，2020年9月完工，園區規畫15個單位，鄉公所2021年8月起招租，已出租13個單元。

鄉長詹木根說，永靖鄉園藝景觀產業園區的開發進度跟景氣、節氣有關，COVID-19疫情衝擊全球經濟發展，台灣不能置身事外，鄉公所招商進度受到一些影響，現在出租率達八成五，廠商有庭園造景類、景觀設計類、環境綠美化類，陸續進場布置，園區有羅漢松等植栽，廠商也會擺設商品。

詹木根又說，業者如果用植袋承裝植物進場放在園區，任何季節都可以移入，若是種植苗木就要看季節，冬末春初氣溫低、病蟲害少是公認最適合移植花卉、苗木的季節，承租的業者將視季節進場種植樹木花卉，所以園區大部分土地還沒種花種樹。

鄉公所期待縣政府早日完成永靖鄉園藝景觀產業園區入口意象，並擇吉舉辦開幕典禮提高進駐業者的能見度。鄉長詹木根說，入口意象已經等了快兩年沒動靜，開幕典禮可能受疫情影響也沒進一步消息。

經濟暨綠能發展處長劉玉平說，永靖鄉園藝景觀產業園區入口意象經費140萬元，縣政府規畫以公共藝術的方式呈現，已經召開第一次審查會議，全部流程走完大概需要相當時間，短期內無法完成設置，開幕典禮方面需要和永靖鄉公所進一步聯繫與討論。

永靖鄉園藝景觀園區朝向全國園藝「百貨公司與櫥窗」，民眾到這裡不僅觀賞，還能一次買足需要的苗木或找到想要的造景，縣長王惠美規畫從永靖鄉到溪州鄉，也就是台一線沿線4鄉鎮共同成立園藝景觀產業陣線，目前爭取中央方創生專案計畫。