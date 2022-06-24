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影／羅娜灌溉4期工程開工 陳吉仲：可全面改善灌溉水源

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」。記者黑中亮／攝影

為解決信義鄉農業旱灌問題，農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」，蓄水池及管線工程完工後，不僅可全面改善150公頃農田用水，也解決農民長久以來仰賴筆石溪取水，遇到枯水期就面臨無水可用的窘境。

陳吉仲表示，2020年12月接到蔡培慧陳情，並與雲林管理處現勘解決現行蓄水池無法支應灌溉面積用水問題，當場請農水署要評估增設蓄水池及管線治理的通盤規劃，在農水署及行政院中服展現行政高度效率下，迅速與公所著手協調旱灌設施用地及相關規劃，才能在今天到場如期舉辦開工，第二至四期總工程經費約1億427萬元，受益面積約150公頃，將可全面改善羅娜地區的灌溉水源。

農水署長蔡昇甫說，今年5月中旬開工的第二期蓄水池工程就是要改善紊亂的接水管，不當的分水點會讓水源四散、分配不均且影響取水，第二、三期蓄水池工程完工後，將有效將導水管引水至新設的A1、A2蓄水池，也能改善原本的導水管占用水溝導致豪雨來時區域淹水問題。

雲林管理處長林國華表示，第四期工程規畫40處100立方公尺配水點，對應40個灌溉子區，符合農民用水公平性，每處配水點亦會採用兩座50立方公尺配水池，多元提升末端供水的穩定性，大家都有水可用、安心好好耕種。

南投縣長擬參選人蔡培慧表示，信義鄉是種植梅子、高山蔬菜、彩椒、番茄及高山花卉的重要產區，而羅娜村有1600多名人口，更是台灣原住民族最大的部落，但當地的農水灌溉更缺乏整體性的規劃，導致管線十分雜亂，很高興信義鄉幾十年無法解決的水源問題，未來終於有了完善的用水灌溉設施。

農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」。記者黑中亮／攝影
農委會主委陳吉仲上午出席羅娜灌溉工程開工典禮，表示未來農田水利署已核定分四期「擴大灌溉服務」。記者黑中亮／攝影

農民 陳吉仲 雲林

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