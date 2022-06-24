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彰化縣調高幸福餐券 全縣9461名弱勢學生受惠
暑假即將來，彰化縣政府為減輕物價攀升造成的衝擊，今天宣布調高弱勢學生暑假幸福餐券經費，國小由原來的50元加值到55元、國中由原來的50元升級到60元，縣內五大超商也加碼，將幸福餐券更加升值，再提升到可兌換60到72元的套餐、便當，全縣共有9461名弱勢學生受惠。
彰化縣副縣長林田富表示，縣府除調高暑假幸福餐券經費外，更結合縣內5大超商，包括7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life、楓康超市，更加碼將幸福餐券更加升值，讓幸福餐券再提升到可兌換60到72元的經濟美味的組合套餐、便當，讓縣內弱勢的學生，在暑假期間可以吃得飽，又吃得健康。
教育處表示，幸福餐券在本年度原經費約4517萬5000元，在照顧再升級後，一年度約增加經費690萬5,000元，總投入經費約5208萬元，受惠的學生數約為9461人。
教育處表示，暑假即將來臨，為妥善照顧學生假期生活，舉凡低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取「幸福餐券」，讓經濟弱勢學生在暑假期間也能持續享用免費午餐，包括超值現做國民便當、金咖哩甘口咖哩飯及10種以上組合餐等超值餐點，讓學童能夠健康成長，快樂學習。
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