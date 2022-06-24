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大台中轉運中心今動工4年完工 盧秀燕：舊城一定建設

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大台中轉運中心今開工，市府預計2025年9月下旬完工。記者陳秋雲／攝 影
大台中轉運中心今開工，市府預計2025年9月下旬完工。記者陳秋雲／攝 影

大台中轉運中心今開工，市府預計2025年9月下旬完工，台中市長盧秀燕指出，這座轉運中心是未來台中的門戶，負有交通、經濟及景觀功能，點亮舊城。她強調「這才是國際城市的建設」「舊城一定要建設」總經費19億，市府自籌15億，中央補助4億。

交通局長葉昭甫指出，大台中交通運輸計畫以TOD(公共運輸導向的發展，Transit Oriented Development)及共站分流構想，規劃立體連通平台及空橋、立體停車場暨轉運中心，分流人潮至綠川、舊城區、北側干城商業地區、南端鐵道文化園區及舊倉庫群，並藉由綠空鐵道軸線將人潮延伸至臺糖生態園區，縫合車站南北，打造公共空間環境。

市長盧秀燕指出，火車站附近的東區、中區已打通大智路與武德路，另有綠空廊道、帝國糖廠、星月湖等，大台中轉運中心具備「七轉」交通功能，包括火車、公車、捷運、汽車、機車、自行車及計程車等到此轉運平台，既可紓解站前交通，整合銜接台中火車站、捷運藍線、機場捷運線、台中轉運站，串聯未來捷運藍線及橘線。

此外也串聯文化據點，提供散步、自行車等步行空間，由立體連通平台連結到附近干城、東協廣場及舊城商業地區，進行客運及公車動線分流。

大台中轉運中心除興建地下三層立體停車場、地面層做轉運中心使用外，特別施設結合立體停車場及轉運中心的建築物，南接大車站之人工大平台進行人行串聯，總建設經費達19億元，其中4億元為中央前瞻計畫補助，市府自籌15億元，預計2025年9月完工。完工後可提供汽車格506席、機車格1290席、自行車格116席及轉運中心大客車12席。

為提升節能減碳效益，大台中轉運中心還預留74席汽車及162席機車智慧充電設施，推動智慧電動巴士產業發展，也預留12席大客車智慧充電設施，未來將視開發需求逐步完成智慧充電站設置。

交通局表示，大台中轉運中心係配合鐵路高架化後臺中火車站周邊整體發展，因應鐵路高架及建國市場遷建後，市有土地與周邊國有土地整體活化運用，另施設人工大平台進行人行串聯，分流客運及公車動線，改善站前交通，還保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性；未來也將整併台中車站周邊100餘條公車路線，規劃進入轉運中心提供公車服務。

大台中轉運中心今開工，總經費19億元，市府預計2025年9月下旬完工。圖／交通局提供
大台中轉運中心今開工，總經費19億元，市府預計2025年9月下旬完工。圖／交通局提供
大台中轉運中心今開工，市府預計2025年9月下旬完工。記者陳秋雲／攝 影
大台中轉運中心今開工，市府預計2025年9月下旬完工。記者陳秋雲／攝 影

機場捷運 公車 火車站

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