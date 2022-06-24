「彰化百大商品」網路票選 投票就有機會獲500元禮券

彰化縣政府自即日起到7月31日舉辦「2022彰化百大商品」網路票選活動，共有100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。縣府表示，只要在活動期間至投票網址，為心目中「彰化百大商品」讚聲投票，就有機會將入圍百大商品或價值500元禮券帶回家，預計將抽出150位幸運得主。

彰化縣政府經綠處表示，為迎接建縣300年，鼓勵縣內產業積極創新、提升自身品牌形象，今年特別擴大舉辦「2022彰化百大商品徵選活動」，第1階段6月16日專家初審，由台灣知名美食家梁幼祥擔任評審長，以在地特色主題性、整體造型與創意、物流包裝與機能性與美味度或商品實用性等五大面向評分，共近兩百件商品參加徵選。

經綠處表示，這次入圍的百大商品，自即日起到7月31日，進行第2階段網路投票，這次網路票選分數佔總分40%，讓民眾作主，選出心目中代表彰化百大商品，前20名商品，將可角逐十大金質獎的殊榮。

經綠處籲請鄉親，在7月31日23:59:59前，投票支持心目中最佳彰化商品，每個帳號每天有10次投票機會，每次須圈10件商品，票選結束後，將抽出150位參與投票的幸運兒，贈送入圍百大商品的商品兌換券，以及50張全聯社價值500元禮券，中獎名單將在「2022彰化百大商品徵選活動」臉書粉絲團與官方網站公告。