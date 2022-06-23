影／幼女發燒父急送醫卻迷航 警開道助就醫

彰化縣張姓男子因5歲女兒深夜發高燒，開車要載女兒到彰化醫院就醫，卻因一時著急，迷失在小路遶不出去，幸好看到永靖鄉同安派出所，向警方求助，當時值勤的員警邱建文見女童臉色蒼白，二話不說立刻開著巡邏車為父女開道直達醫院，讓張男感謝萬分。

張姓男子是19日深夜2點多因女兒高燒，要載女兒到彰化醫院就醫，由於是外地人，且心急，夜間路又難辨識，竟遶進小路而迷途，眼看女兒蒼白又虛弱，深怕延誤就醫，幸好看到同安派出所，趕快向警方求助。

當時值班的邱建文上前詢問，發現車上小女生正發高燒，立即駕駛巡邏車一路開警示燈、鳴警報器協助開道，原本需10分鐘路程，5分鐘就到彰化醫院。