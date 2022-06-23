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影／幼女發燒父急送醫卻迷航 警開道助就醫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉同安派出所帥氣的員警邱建文深夜為一位心急迷路的父親開道，協助發燒女童就醫。圖／警方提供
永靖鄉同安派出所帥氣的員警邱建文深夜為一位心急迷路的父親開道，協助發燒女童就醫。圖／警方提供

彰化縣張姓男子因5歲女兒深夜發高燒，開車要載女兒到彰化醫院就醫，卻因一時著急，迷失在小路遶不出去，幸好看到永靖鄉同安派出所，向警方求助，當時值勤的員警邱建文見女童臉色蒼白，二話不說立刻開著巡邏車為父女開道直達醫院，讓張男感謝萬分。

張姓男子是19日深夜2點多因女兒高燒，要載女兒到彰化醫院就醫，由於是外地人，且心急，夜間路又難辨識，竟遶進小路而迷途，眼看女兒蒼白又虛弱，深怕延誤就醫，幸好看到同安派出所，趕快向警方求助。

當時值班的邱建文上前詢問，發現車上小女生正發高燒，立即駕駛巡邏車一路開警示燈、鳴警報器協助開道，原本需10分鐘路程，5分鐘就到彰化醫院。

「我真的很感激你，不然我繞不出去」張男到達醫院時，感激的對邱建文道謝。員林分局長楊志傑也相當讚許邱建文將心比心，立即為民服務，在最短時間內安全護送這對父女，讓女童能即時就醫。

彰化張姓男子因5歲女兒深夜發高燒，開車要載女兒到彰化醫院就醫，卻迷路，而開到永靖鄉同安派出所，向警方求助。圖／警方提供
彰化張姓男子因5歲女兒深夜發高燒，開車要載女兒到彰化醫院就醫，卻迷路，而開到永靖鄉同安派出所，向警方求助。圖／警方提供

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